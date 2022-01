En pleine grève dans les écoles, une entreprise creusoise fait don de masques pour les collégiens

Plus de 160.000 masques chirurgicaux et FFP2 seront distribués dans les jours qui viennent aux collégiens et personnels travaillant dans le secteur de l’enfance ou de l’aide à domicile. Le département de la Creuse vient dé bénéficier d'un don de l'entreprise MattRess de Bourganeuf.