En pleine pandémie, deux soignantes d'un EHPAD menacées d'expulsion près de Rouen

Pétitions, lettres, pancartes... À Notre-Dame-de-Bondeville, toute la maison de retraite "La Côte de Velours" se mobilise contre l'expulsion de Sarah et Yalahan. Ces deux soignantes d'une vingtaine d'années ont reçu une obligation de quitter le territoire Français.

"Personne n'est illégal" ou encore "Liberté, égalité, régularisez", c'est ce qui est inscrit devant l'EHPAD "La Côte de Velours" à Notre-Dame-de-Bondeville, près de Rouen, contre l'expulsion de Sarah et Yalahan. Et quand on entre à l'intérieur de l'établissement, c'est le principal sujet de conversation.

Même les résidents et leurs familles ont signé les pétitions mises en place par les collègues des deux soignantes. Ce mercredi 25 août, nous avons rencontré Yalahan. En apprenant notre venue, Jeanne, résidente de l'EHPAD depuis 2 ans, voulait absolument témoigner.

Elle ne mérite pas ça du tout

"Je suis très inquiète pour ma Yaya, car on ne sait pas ce qui va se passer. On voudrait la garder avec nous, elle est très gentille, toujours souriante, elle me redonne le moral. Elle ne mérite pas ça du tout", raconte-t-elle. Des mots qui font directement monter les larmes aux yeux de Yalahan, vite réconfortée d'une main sur l'épaule par deux collègues.

Yalahan est arrivée en France en 2018. Elle travaille dans cet EHPAD depuis maintenant un an, et ne veut absolument pas partir. © Radio France - Léa Dubost

"Ça me touche de voir à quel point je suis bien entourée ici. Je suis tellement attachée aux résidents, à mes collègues. Je ne veux pas partir, je me suis investie ici, je ne veux pas rentrer en Guinée", confie-t-elle.

Pourtant, sa demande d'asile a été déboutée, et elle a reçu une obligation de quitter le territoire. "Nous avons tout essayé, nous voulions même lui faire signer un CDI, mais elle n'a toujours pas de papiers français et va devoir arrêter de travailler à la fin du mois, alors qu'elle a été très mobilisée pendant la crise sanitaire. Et pour trouver un(e) remplaçant(e), ça va encore être très dur", explique Marianne Avenel, adjointe de Direction.

Yalahan entourée de ses collègues, toutes mobilisées pour lutter contre son expulsion. © Radio France - Léa Dubost

Yalahan a fui un mariage forcé en Guinée à l'âge de 16 ans, elle est arrivée en France en 2018 et a été suivie par l'Aide sociale à l'enfance jusqu'à ses 18 ans. Cela fait un an qu'elle travaille dans cet EHPAD, se débrouille seule et fait tout pour s'intégrer.

"Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je travaille, je suis intégrée, j'ai vraiment envie de rester en France", insiste la jeune femme, qui compte désormais faire du bénévolat à la maison de retraite, mais elle ne sait pas comment elle paiera son loyer.

La réponse de la Préfecture

Sollicitée, la Préfecture de la Seine-Maritime ne nous a pas encore donné de réponse concernant la situation de Yalahan.

Pour Sarah en revanche, les services de la préfecture indiquent que sa situation "a donné lieu à une série d'irrégularités depuis son entrée en France, le détournement de visa à des fins migratoires, la demande de délivrance d'un titre de séjour au vu de sa vie privée et familiale alors qu'elle a conservé des liens familiaux avec son pays d'origine, et la scolarité qu'elle poursuit sans détenir le visa approprié. Au vu de ces éléments, et indépendamment de sa scolarité, Sarah doit retourner au Congo et solliciter la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Toutefois, sa situation pourrait être reconsidérée si elle produit un acte officiel d'admission à l'école d'aide-soignante."