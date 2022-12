En pleine période d'épidémies, le service pédiatrie de Châteauroux fête Noël

Il est venu redonner le sourire au enfants, aux parents, et aux soignants. Le père Noël était de passage au service pédiatrie ce vendredi, à l'hôpital de Châteauroux. Il a distribué ses cadeaux. Une petite respiration dans une période de forte activité dans ce service. En ce moment, 12 enfants y sont accueillis, pour une capacité de 10. Résultat notamment de la reprise du covid-19, et de l'épidémie de bronchiolite.

Covid et bronchiolite

Cette situation au service pédiatrie, c'est du jamais vu pour Laurence Grillon-Pascaud, cadre du service : "C'est vraiment la première année où on est submergés par ces épidémies qui se superposent en plus. Malgré tout ce qu'on peut entendre sur la prévention [autour de la bronchiolite] on a encore des enfants qui arrivent. Des très petits, vraiment en détresse respiratoire, qui restent plusieurs jours chez nous".

Face à cette hausse des accueils, le service s'est réorganisé pour faire face. "On réajuste le planning (...) vraiment tout le monde se mobilise" explique Laurence Grillon-Pascaud, qui n'a pas hésité à revenir en urgence pour aider. Certains de ses collègues sont également revenus sur leur congés.

Une centaine de cadeaux récoltés

Pour offrir un petit moment de parenthèse, le père Noël est donc venu réchauffer les cœurs. Il a été aidé par Serge et Hugo, tous les deux salariés de Merim. Ils ont récolté une centaine de jouets, peluches, et autres cadeaux pour les enfants auprès de leurs collègues.