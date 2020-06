Alors que l'épidémie de Covid 19 semble s'étioler en France et en Europe, même si la menace d'une deuxième vague est prise au sérieux, les soignants commencent à en tirer un bilan. Dans l'Indre, le docteur Xavier Roy reste marqué par une pathologie effrayante, mais satisfait d'avoir pu faire face.

En première ligne face au Covid 19 : "Un mélange de drame médical et d'aventure humaine" témoigne Xavier Roy

"Le personnel mobilisé a fait un travail formidable, j'ai beaucoup apprécié ce côté humain" témoigne le docteur Xavier Roy après son expérience sur le terrain face à la Covid19. Médecin au centre de soins de suite et de réadaptation de l'hôpital de Châteauroux, cet ancien urgentiste s'était immédiatement porté volontaire pour faire partie de la cellule Covid mise en place pendant l'épidémie, malgré son expérience il avoir cependant avoir été surpris, voire effrayé, sur le plan médical par la virulence de la pathologie dans les cas les plus extrêmes. "La 2e nuit de garde nous avons eu 3 personnes décédées dans la nuit, c'était assez effroyable. J'ai vu quelqu'un qui est décédé en quelques minutes devant moi alors qu'il me parlait 10 minutes avant. Je n'avais vraiment jamais vu ça"

Le CH Châteauroux a su faire face

Sur les moyens pour faire face à cette épidémie, Xavier Roy a constaté comme tous ses collègues les problèmes de fourniture mais grâce à la coordination avec d'autres établissements, il y a eu des moments difficiles mais pas de pénurie de moyens ni de véritable surcharge dans les services. "On a envoyé plus de 90 patients vers la clinique Saint-François, l'hopital d'Issoudun, ou surtout Tours [...] c'est ça qui nous a sauvés. ça a été un peu ric-rac mais on a tenus"

Pour l'avenir, Xavier Roy estilm que le gouvernement doit tenir compte de cette crise pour revaloriser les salaires des infirmières et aide-soignantes : "elles ont payé un lourd tribut, il ne faudra pas les oublier".