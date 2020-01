En route vers le futur : 17 entreprises bretonnes décollent pour le CES de Las Vegas

C'est l'endroit où le futur se créé chaque année : le Consumer Electronics Show, le CES, de Las Vegas, véritable paradis de l'innovation technologique. Plus de 4400 entreprises seront présentes sur le salon, à partir du mardi 7 janvier 2020 ... dont 17 viennent de Bretagne.

4400 entreprises sont présentes sur le plus grand salon de l'innovation du monde

Région Bretagne, France

Le rêve américain, pour quatre jours. À partir du mardi 7 janvier 2020, près de 4500 entreprises, venues de partout dans le monde, vont se retrouver pour la 53e édition du CES - le Consumer Electronics Show - de Las Vegas. C'est le plus important salon, LA référence mondiale en terme de technologie et d'innovation. Et dans le lot, 365 entreprises sont françaises ... dont 17 viennent de Bretagne !

Bienvenue dans le futur

Les entreprises bretonnes viennent pour présenter leurs innovations. Pèle-mêle : Dilepix, qui permet aux agriculteurs de suivre à distance l'état de leurs cultures et de leurs élevages, Heyliot, qui place des capteurs - température, niveau de remplissage, pollution - dans les poubelles de ville, ou Moovency, qui étudie les mauvaises positions du corps au travail grâce à une caméra 3D.

Pour ces start-up, triées sur le volet, c'est très intéressant de se rendre sur ce salon, temple de l'innovation. Selon Daniel Gergès, directeur du Poool - association qui regroupe et accompagne les acteurs de la "French Tech" en Ille-Vilaine - les intérêts sont multiples : "pour annoncer des nouveaux produits, pour trouver des clients, pour sentir les tendances, c'est aussi un moment où des affaires se font ... entre français".