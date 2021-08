En Sarthe, la carte vitale dématérialisée en test à partir d'octobre

La carte vitale d'assurance maladie, c’est peut-être bientôt fini, en tout cas sous le format plastique... À partir du 1er octobre 2021, 10 départements dont la Sarthe vont pouvoir tester la carte vitale dématérialisée, selon un décret paru au Journal officiel le 30 juillet dernier. Une carte vitale qui sera directement enregistrée dans le smartphone et qu'il sera ensuite possible d'utiliser chez les professionnels de santé en Sarthe. Mis en place par l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn via "la feuille de route du numérique pour la santé", ce dispositif, s’il se montre concluant, sera généralisé dans la France entière en 2023.

Comment ça marche ?

À partir du 1er octobre, les Sarthois volontaires pourront télécharger l'application appelée "ApCV" sur leur smartphone. Dès le téléchargement effectué, il faut ensuite procéder à trois étapes. Rentrer son numéro de sécurité sociale, envoyer une capture vidéo de sa carte d’identité, et enfin envoyer un selfie vidéo avec détection des mouvements de visage pour faire preuve de sa véritable identité. Une fois les éléments vérifiés et validés, la carte vitale dématérialisée est activée. À partir de là, plus besoin de présenter sa carte vitale en plastique chez son docteur, pharmacien ou opticien, il suffit de présenter son smartphone avec l'application ouverte et de l'appliquer sur le lecteur.

À quoi donne-t-elle accès ?

Tout comme la carte vitale classique, la version dématérialisée donne accès aux remboursements des prestations et des actes médicaux, mais aussi à un espace numérique de santé, au dossier médical partagé ou à la prise de rendez-vous en ligne. En octobre, l'application sera valable en Sarthe seulement chez les professionnels de santé participant à l'expérimentation. Pour l'instant la carte dématérialisée est déjà en phase de test dans deux départements : le Rhône et les Alpes-Maritimes.