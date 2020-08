En Sarthe, près de 386 000 masques arrivent par La Poste chez les familles les plus modestes

Depuis ce jeudi matin, près de 386 000 masques lavables sont distribués par La Poste dans les foyers sarthois les plus modestes, où chaque personne en recevra six, fournis gratuitement par l'Etat.

Ce sont des masques lavables grand public, utilisables une vingtaine de fois. Et plus de 64 000 Sarthois vont en recevoir gratuitement, par paquets de six. Depuis ce jeudi, La Poste distribue dans le département de la Sarthe le stock de masques fournis par l'Etat aux foyers les plus précaires. Une opération de grande ampleur menée dans chaque département pour un total de 50 millions de masques envoyés à plus de 8 millions de Français. Dans les foyers concernés, chaque personne recevra une dotation de six masques, y compris les mineurs.

En Sarthe, "cela équivaut à l’envoi de 64 308 courriers, soit 385 848 masques distribués par les facteurs", indique La Poste. Envoyés directement par le ministère de la santé et des solidarités, les masques sont centralisés à la plateforme de distribution du courrier du Mans. Près de 40 000 sont ainsi distribués directement par les facteurs du Mans. Les 24 000 autres sont sont re-dispatchés vers les bureaux du département. La distribution sera échelonnée sur une semaine.