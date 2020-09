En Sarthe, un lit connecté détecte l'apnée du sommeil

Un lit intelligent qui vous alerte si vous souffrez d'apnée du sommeil : c'est la nouveauté lancée par Maliterie, entreprise située à Neuville-sur-Sarthe, au nord du Mans. Un capteur est installé dans le sommier et enregistre plusieurs données pendant que vous dormez. C'est simple : vous le branchez, vous le connectez à la wifi de votre maison et vous allez vous coucher. Le lendemain, vous pourrez découvrir combien de temps exactement vous avez dormi, vos cycles de sommeil, votre rythme cardiaque pendant la nuit, si vous avez ronflé ou si vous vous êtes beaucoup réveillé... Vous obtiendrez alors "un score de sommeil" pour savoir si vous dormez bien ou non.

Un capteur est intégré dans le sommier et recueille toutes vos données pendant la nuit © Radio France - Soisic Pellet

Un lit "certifié médicalement"

Ce lit a été "certifié médicalement", explique Laurent Crépin, dirigeant de Maliterie. "Et ces données mesurées vont pouvoir être transmises à un médecin si des signaux d'apnée du sommeil sont en effet détectés", ajoute-t-il. C'est d'ailleurs le premier lit connecté capable de détecter cette maladie, "et c'est très intéressant car aujourd'hui, une personne sur 5 est atteinte d'apnée du sommeil plus ou moins importante. Et surtout, 80% de ces gens l'ignorent", précise Laurent Crépin.

Aujourd'hui, une personne sur cinq souffre d'apnée du sommeil plus ou moins importante et 80% d'entre eux l'ignorent - Laurent Crépin

On considère également qu'un tiers des Français souffre de troubles importants du sommeil. Et un quart dort moins de 6 heures par nuit.

Un premier prix à 649 euros

Côté budget, il faut compter au moins 649 euros pour la plus petite taille, un lit double de 140 sur 190. Mais seul le sommier est connecté. Vous pouvez ensuite l'utiliser avec n'importe quel matelas.