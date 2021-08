En Savoie, 1.000 classes de collège équipées de capteurs de CO2 pour la rentrée scolaire

Nouvelle rentrée scolaire ce jeudi 2 septembre. Une de plus avec le Covid-19 comme épée de Damoclès au-dessus des établissements scolaires, que ce soit les écoles, les collèges et les lycées. Pour éviter au maximum les fermetures de classe, chaque collectivité y va donc de son dispositif. En Savoie, le département a donc fait son choix, ce sera capteurs de CO2. Près de 1.000 capteurs devraient ainsi être installés dans les salles de classes des 38 collèges publics du département.

Une installation progressive, tous ne seront pas prêts pour la rentrée scolaire. Le dispositif répond donc aux souhaits du gouvernement, qui applique donc toujours un protocole sanitaire strict : à l'école primaire, une classe sera fermée sept jours à chaque cas détecté.

En plus de la campagne de vaccination lancée pour les 12 ans et plus, le gouvernement incite en effet les établissements à se doter désormais de capteurs de CO2 et de purificateurs d'air pour limiter les risques. Des petits dispositifs qui permettent de capter les particules et limiter la propagation du virus.

Les capteurs de CO2 permettent de mesurer la concentration de dioxyde de carbone dans l'air, et permettent donc de savoir quand il faut aérer la pièce. Quant aux purificateurs d'air, ils servent avant tout à filtrer les particules fines de pollution ou encore les gouttelettes de Covid-19 en suspension.

Des capteurs dans les lycées

Pour la rentrée 2021, deux établissements de Haute-Savoie et un autre de Savoie sont déjà équipés en capteurs. Il s'agit du lycée technologique de La Roche-sur-Foron et le lycée René-Dayve à Passy. En Savoie, est concerné l'établissement régional d'enseignement adapté Amélie Gex à Chambéry.

Pour ce qui est des purificateurs d'air, la région Auvergne Rhône-Alpes annonce également l'installation de 2000 purificateurs dans les établissements de la région.

Des communes déjà équipées

Certaines communes n'ont pas attendu les directives et les annonces pour prendre les devants. À Aix-les-Bains par exemple, toutes les salles de classe des écoles et des collèges sont déjà dotées de capteurs de CO2. À Chambéry, les capteurs sont en cours d'installation dans différents établissements. Dans d'autres communes plus petites, comme à Chanaz, le dispositif commence déjà à se déployer.

Même dans les écoles maternelles et élémentaires, les capteurs sont donc aussi présents. Autre exemple, dans le pays du Mont-Blanc, du côté de Saint-Gervais, toutes les salles de classe sont aussi en train de s'en équiper.