La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière commence. Et il est possible de faire une injection en même temps qu’une dose de vaccin contre la covid-19. L'information commence tout juste à se diffuser dans les centres de vaccinations Savoyards.

En Savoie, il est possible de se faire vacciner contre la grippe en même temps que contre la covid-19

Si vous avez plus de 65 ans, vous avez peut-être déjà reçu le courrier de l'Assurance Maladie concernant la grippe saisonnière dans votre boîte aux lettres. Et bien sachez qu’il est possible de faire une injection en même temps qu’une troisième dose de vaccin contre la covid-19. L’information commence tout juste à se diffuser, notamment dans le centre de Challes-les-Eaux, à côté de Chambéry.

Sur les chaises de la salle d’attente du centre de Challes-les-Eaux, il y a des bruns, des blonds, mais surtout des cheveux poivre et sel. Les trois quarts des personnes viennent ici pour la troisième dose. Mais depuis quelques jours, Esperanza pique aussi contre la grippe : "Hier j'ai eu deux personnes et aujourd'hui pareil, deux personnes. On est au début de la campagne vaccinale contre la grippe. Les gens reçoivent depuis pas longtemps le courrier donc ça commence tout doucement", précise la soignante.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une dizaine de double vaccination en une matinée

Dans le box voisins il y en a eu 5. En une matinée ce sont une petite dizaine de personne qui ont opté pour la double piqure. Parmi elles, Irène, 91 ans. Elle est venue accompagnée : "Elle a le vaccin dans son sac à main, _on vient d'aller l'acheter à la pharmacie_", explique son fils. Une fois le gilet rose tombé sur le dossier de la chaise et les manches retroussées c’est une piqûre dans chaque bras : "Au moins maintenant c'est fait !", sourit Irène qui est venue spécialement d'Apremont pour cette double vaccination.

Si Irène a préféré faire d’une pierre deux coups, pour Jean, 87 ans, il ne faut pas tout mélanger : "Je crains d'être trop fatigué en faisant les deux à la fois. Et puis on peut attendre un peu avant de faire celui contre la grippe. Je reviendrai", confie l'habitant de Saint Bladoph. Marie-José vient de La Ravoire, pour elle c'est plutôt chaque chose en son temps : "Je n'ai même pas pensé à faire les deux. Depuis des années je fais le vaccin contre la grippe fin novembre afin d'être couvert jusqu'à février ou mars", glisse la femme de 79 ans.



Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour beaucoup c’est finalement une question d’habitude. Le centre de Challes les eaux s’attend à un pic de double vaccination au milieu du mois de novembre. La Haute Autorité de Santé elle, confirme "Concrètement, les deux injections peuvent être pratiquées le même jour, mais sur deux sites de vaccination distincts – un vaccin dans chaque bras", conseille l'organisme sur son site internet.