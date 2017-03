En Savoie, les jeunes ont encore beaucoup d'idées reçues sur le SIDA et le VIH

Malgré des années de prévention, le SIDA reste encore un gros mot pour certains jeunes Savoyards. À la sortie du lycée Monge à Chambéry, les idées reçues ont la dent dure. Dans le même temps, l'année dernière, les 15-24 ans représentaient 11% des découvertes de séropositivité dans l'Hexagone.

"On peut guérir du SIDA" ; "On peut attraper le VIH en s'asseyant sur des toilettes" ; "Mettre deux préservatifs au lieu d'un permet d'être mieux protégé". Voilà les idées reçues auxquelles est confrontée Michèle Berlioz, l'infirmière du lycée Monge à Chambéry.

Beaucoup sont incapables d'expliquer le mécanisme de cette maladie : le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) entraîne à terme le SIDA lorsque les défenses humanitaires sont atteintes.

Une maladie mal connue

À l'occasion du Sidaction, un sondage Ifop/Bilendi avait révélé, il y a quelques jours, que 12% des 15-24 ans pensent que l’utilisation d’un produit de toilette intime est efficace pour empêcher la transmission du VIH. Ils sont 23% à croire qu'un médicament permet d'en guérir.

Des bracelets distribués aux élèves du lycée Monge de Chambéry lors d'une journée d'action. © Radio France - Willy Moreau

Les élèves rencontrés devant le lycée pensent surtout qu'une fois sous traitement, la vie d'un séropositif est quasiment normale. "Pas du tout !" répond Henri Magnin, le président de l'association Savihep. Ce quinquagénaire séropositif intervient dans les collèges et lycées de l'agglomération chambérienne pour faire de la prévention. "Ce sont des douleurs, une fatigue générale permanente, des diarrhées et des nausées. Parfois on a du mal à marcher, à nous déplacer."

"À cause du SIDA, mon autonomie a fortement diminué." Henri Magnin, séropositif et président de l'association Savihep à Chambéry.

Prévenir faute de guérir

Le préservatif est encore aujourd'hui le seul moyen de se protéger contre le SIDA, qu'il soit masculin ou féminin. Michèle Barlioz le répète à l'envi à ses élèves.

Elle leur indique également les endroits pour se faire dépister. "Beaucoup de centres existent mais peu savent que le test est gratuit et anonyme". Résultat : bon nombre de lycéens n'osent pas franchir le pas par peur d'être découvert par les parents. "Le tabou reste encore très présent" regrette Henri Magnin. Et pourtant, le virus touche de plus en plus de jeunes. En 2016, les 15-24 représentaient 11% des découvertes de séropositivité.