En Seine-Maritime, deux grands centres de vaccination contre le covid-19, pour accélérer la cadence

Pour accélérer la vaccination contre le covid-19 et les injections des doses de rappel, deux grands centres, gérés par les pompiers de la Seine-Maritime, ont ouvert au Havre et à Grand-Quevilly.

Deux grands centres de vaccination contre le covid ouvrent en Seine-Maritime, pour un mois, jusqu'au 2 janvier inclus pour le moment, les deux sont gérés par les pompiers de la Seine Maritime. Le premier a ouvert ce mercredi au Parc des Expositions de Grand-Quevilly, à côté du Zénith, sur la rive gauche de la Seine dans l'agglomération de Rouen. Le deuxième ouvre ce jeudi matin au Gymnase Jules Deschaseaux rue du commandant Abadie au Havre. Des doses de Pfizer et Moderna sont injectées, en fonction de l'âge (Pfizer pour les moins de 30 ans, Moderna pour les plus de 30 ans. Les plus de 65 ans peuvent venir sans rendez-vous, sinon les centres existent sur Doctolib.

Ces centres ont été montés en à peine une semaine, pour répondre aux besoins, et accélérer la vaccination contre le coronavirus. Thierry Senez est colonel des pompiers, médecin chef des sapeurs pompiers de la Seine-Maritime.

Thierry Senez, est colonel des pompiers, médecin chef des sapeurs pompiers de la Seine-Maritime

Plus de 3500 injections sont possibles chaque jour au total sur les deux centres. Tiphaine, 28 ans, est venue de Rouen pour recevoir sa dose de rappel. Elle avait peur de ne pas être vaccinée avant la fin de la validité de son pass sanitaire.

Tiphaine, 28 ans, est venue de Rouen pour recevoir sa dose de rappel

Parmi les candidats à la vaccination, il y avait des Normands dont le pass sanitaire ne sera plus valide dans les prochaines semaines.

Le reportage France Bleu Normandie

À partir du 15 décembre, les personnes de plus de 65 ans dont la dernière injection remonte à sept mois devront avoir reçu une dose de rappel pour que leur pass reste valide - le vaccin peut être fait cinq mois après la dernière injection, et il y a un délai de deux mois avant l'annulation du pass sanitaire. Même chose dans un mois, à partir du 15 janvier, pour toutes les plus de 18 ans et plus. Au-delà de ces délais, leur QR code sera désactivé automatiquement