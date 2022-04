En temps de pandémie, la vie des allergiques au pollen est encore plus compliquée

Avec le printemps et le retour des beaux jours, c'est aussi celui ... du rhume des foins ! Selon l'INSERM, un Français sur quatre est allergique au pollen aujourd'hui. Et actuellement, l'Île-de-France est en plein risque allergique élevé. La région est en rouge sur la carte produite par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.). En ce moment, c'est le pollen des arbres qui pose problème : celui des chênes, des bouleaux. Nez qui coule, éternuement, gorge enrouée, ... Les symptômes d'une allergie au pollen ressemblent beaucoup à ceux d'une autre maladie : le Covid-19. En temps de pandémie, la vie des allergiques respiratoires est donc encore plus compliquée.

C'est le cas de Zoé, 26 ans, qui habite Pantin et travaille dans la communication. La jeune femme compte 16 ans d'allergies respiratoires diverses : au pollen des arbres, des fleurs et des graminés ainsi qu'aux poils de chat. "Dès qu'il commence à faire beau, j'ai les yeux qui pleurent, le nez qui coule, de la toux ... J'ai développé de l'asthme aussi depuis deux ans", énumère-t-elle. Des symptômes qui ressemblent à s'y méprendre à ceux du Covid-19, pourtant Zoé ne s'y est pas laissé prendre. "Quand j'ai une crise d'allergie, je pleure", raconte-t-elle, "Je commence à ne plus rien voir et ça me pique. C'est très différent de ce que j'ai pu lire des symptômes du Covid."

Il est pourtant parfois difficile de discerner les deux. C'est ce qu'explique Sophie Silcret Grieu, médecin allergologue à Paris, attachée au centre de l'asthme et des allergies de l'hôpital Trousseau : " _il peut y avoir des confusions_. Dans les deux cas on aune rhinite, c'est à dire le nez qui coule, des éternuements, les yeux un peu rouges. Dans le cas de la Covid, c'est associé à un syndrome grippal avec de la fièvre et des courbatures, des maux de tête." En cas de doute, le docteur Silcret Grieu précise qu'"il faut faire un test ou aller voir son médecin".