En tension, l'hôpital d'Orléans arme des lits réanimation Covid supplémentaires

Face à la situation qui continue de se dégrader, le CHR d'Orléans va armer de nouveaux lits pour la réanimation de patients touchés par le Covid-19. 10 lits supplémentaires vont ouvrir dans le service réanimation chirurgicale. Un nouvel effort pour le personnel soignant déjà extrêmement éprouvé par la crise qui dure depuis maintenant un an.

Deux services en un

Au 2e étage de l'hôpital d'Orléans, le service réanimation chirurgicale est en plein branlebas de combat. Respirateurs, pousse seringues électriques, des chambres d'unités de ce service sont en cours d'aménagement pour accueillir, d'ici lundi prochain, 10 lits supplémentaires de réanimation Covid. Il n'y a plus de places en réanimation médicale occupée par 38 patients. 10 lits armés spécialement en plus des 20 que compte déjà ce service de la réanimation chirurgicale du CHRO. Les patients en soins continu ont été déplacés à côté dans le service ORL.

Une réorganisation pour maintenir les opérations

Cette réorganisation doit permettre d'éviter que le bloc opératoire, où des patients Covid avaient été placés l’an dernier dans les salles de réveil, ne cesse de fonctionner pour les cancers par exemple. Contrairement au printemps dernier où la population était confinée, l'activité habituelle de réanimation médicale ou chirurgicale est aujourd'hui bien plus présente. Pour le docteur Claire Genève, anesthésiste-réanimateur au sein du service réanimation chirurgicale, " cette activité là, on veut la préserver parce qu'elle est vraiment importante et qu'on ne peut pas se permettre de ne pas prendre en charge des patients non-Covid".

Le matériel pour des réanimations Covid est dispatché dans les chambres © Radio France - Christophe Dupuy

Comme l'an passé lors de la première vague, le service réanimation chirurgicale du CHRO dirigé par le docteur Willy-Serge Mfam est mis à rude épreuve. Le personnel soignant va devoir de nouveau s'adapter avec deux services en un. D'un côté, les patients en réanimation chirurgicale, de l'autre les patients en réanimation Covid. Un plateau séparé comme au printemps dernier par une grande bâche plastique pour éviter que le virus ne circule. Pour le personnel médical et paramédical, cela veut dire aussi plus de gardes et une amplitude horaire plus importante. "Les équipes sont à la fois lassées mais courageuses et elles ont beaucoup de détermination parce que c'est notre métier de s'occuper des gens qui sont malades" indique Didier Réa, anesthésiste-réanimateur du service. "On sait vers quoi on va mais on ne sait pas pourquoi on y va et pour combien de temps on y va mais on est capable de se transformer jusqu'à un certain point" ajoute le médecin.

Je fais encore les choses mais jusqu'à quand je ne sais pas

La même détermination et le même désarroi se devinent dans le regard profond et le sourire caché derrière le masque d'Anne Bardas. "Ca fait un an que l'on est dans cela, on en voit pas le bout, on s'en sort pas mais on fait les choses parce qu'il faut les faire" lâche l'infirmière du service. "Qu'est ce qui me fait tenir ?, l'amour de mon métier et puis l'esprit d'équipe. Pour le moment, je fais encore les choses que j'ai la force physique et psychologique de faire mais je vous dis, je ne sais pas jusqu'à quand" confie la soignante. Pour le docteur Claire Genève " tous ceux qui continuent de lutter, hors Covid au sein de l'hôpital , ont l'impression d'être oubliés et souffrent de ce manque de reconnaissance". 48 lits seront désormais disponibles pour la réanimation Covid au sein du CHRO. Lors de la première vague, l'hôpital était monté à 63 mais au détriment des opérations conventionnelles. A ce jour, 50% d'entre elles ont dors et déjà été déprogrammées.