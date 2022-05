En tension, les Urgences de l'hôpital Pasteur de Cherbourg peinent à attirer de jeunes internes

De nouveaux soignants ont arpenté les couloirs de l'hôpital Pasteur de Cherbourg ce lundi 2 mai. Des internes qui entament le second semestre de leur septième année de médecine par un nouveau stage. Seulement, d'après nos informations, ils ne se bousculent pas aux Urgences de Cherbourg.

Le service était pourtant "plutôt bien loti il y a encore deux/trois ans, avec une petite vingtaine d'internes", rappelle Pascal Carretey, secrétaire départemental de la Fédération autonome de la fonction publique hospitalière (FAFPH). Ils ne sont qu'une poignée à avoir choisi les Urgences du Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC) pour ce second semestre 2022.

Malgré les réorganisations, les Urgences restent sous tension

Cela augure quelques complications pour l'organisation alors que les internes réalisent un travail précieux "de premier contact avec le patient, de premiers examens et de premier diagnostic", décrit le responsable syndical. Ils seront donc moins nombreux à mettre de l'huile dans les rouages d'un service qui voit passer quelques 140 personnes en moyenne par jour, au point que depuis le début d'année, les admissions sont filtrées par les opérateurs du SAMU la nuit.

Cette réorganisation est le témoin des difficultés auxquelles fait face le service. Car face à cet afflux, il n'y a pas assez de médecins. D'après le dernier décompte des syndicats, en additionnant les forces en présence, il y a l'équivalent de huit médecins à temps plein au lieu de 25 pour un fonctionnement optimal. Une situation que les étudiants en médecine connaissent.

Une étudiante de cette promotion d'internes résume :

Quand tu vois qu'on sera en sous-effectifs, tu ne choisis pas ce stage

D'autant que le manque de médecins affecte le suivi de ces étudiants. Pascal Carretey confirme : "Ils ont envie d'être encadrés, d'apprendre des choses. Le fait que l'encadrement soit moins pertinent, ce lieu de stage devient moins important qu'un autre", alors que le CHPC est, aux yeux du soignant, "un endroit très intéressant, car les internes sont amenés à traiter plein de situations". Mais les conditions d'exercice ne seraient pas assez engageantes, entre ce déficit de suivi et le rythme effréné des Urgences dans ce contexte délicat.

Le secrétaire départemental de la Fédération autonome de la fonction publique hospitalière déplore "un cercle vicieux" où le service pâtit d'un manque de personnel qui dissuade certains soignants de venir renforcer les rangs. Résultat : l'organisation de la structure se fragilise encore. Pascal Carretey poursuit :

Il va falloir faire la jonction avec des intérimaires ou des volontaires. Mais j'ai des doutes sur notre capacité à fonctionner qu'avec des intérimaires. Il faut recruter de façon pérenne, sinon, cela pourrait devenir difficile pour la population du Nord-Cotentin.

Cet été, l'hôpital pourrait également accueillir des étudiants venant tout juste de passer le concours d'internat. Ils renforceraient les équipes avant de commencer leurs stages futurs, mais avec, forcément, un peu moins d'expérience que les autres internes. Le centre hospitalier peut donc actionner plusieurs leviers pour ajuster les effectifs et se préparer à gérer au mieux l'été dans cette période complexe, où la marge paraît mince.

Si le ségur de la Santé a octroyé quelque 21 millions d'euros pour désendetter l'établissement et restaurer sa capacité d'investissement, l'hôpital devra soigner son image et les conditions de travail pour attirer et conserver de jeunes professionnels estime le syndicaliste. Compte tenu du contexte tendu aux Urgences, la direction n'a pas souhaité s'exprimer.