En Touraine l'Etablissement Français du Sang relance ses donneurs pour compenser la baisse des stocks

Comme chaque été avec les vacances, les stocks de sang sont au plus bas en Touraine et ailleurs. 50 donneurs sont venus donner leur sang ce jeudi au péristyle de l'hôtel de ville de Tours. Avec la crise sanitaire, l'Etablissement Français du Sang ne fait les prélèvements que sur rendez-vous.

C'est désormais une habitude à Tours, l'Etablissement Français du Sang organise plusieurs fois par mois une collecte au péristyle de l'hôtel de ville. Avec la crise sanitaire, les prélèvements ne ne font que sur rendez-vous et l'EFS relance fréquemment ses donneurs habituels au téléphone. Ainsi ce jeudi 12 août, 50 personnes sont venues donner leur sang. Il s'agit pour la plupart d'habitués comme Bruno et Aline 49 et 35 ans : "Je reçois régulièrement un appel, la dernière fois on m'avait informé qu'il n'y avait aucune contre-indication avec le vaccin" explique Bruno, "il n'y a même pas besoin du pass sanitaire" rajoute Aline qui est en train de remplir le long questionnaire avant de prendre place dans un fauteuil pour son prélèvement.

On manque de sang actuellement

Thérèse Guillot est médecin à l'EFS, selon elle, les besoins sont réels : "En temps normal nous devons avoir une réserve de 12 jours de besoin en sang, après le premier confinement, le niveau était tombé à 7 jours ce qui était ultra critique, là je sais que nous sommes à court car nous sommes obligés de convertir les dons de plasma en dons de sang tellement nous sommes à court de dons de sang".

Les gens nous posent beaucoup de questions liées à la vaccination et à la Covid-19

Vaccination, mesures sanitaires lors du prélèvement sanguin, bon nombre de donneurs interrogent le personnel de l'EFS avant de faire un don explique Thérèse Guillot : "Pour le moment il n'y a pas besoin d'avoir le pass sanitaire pour donner son sang, si on a été contaminé, on ne peut donner son sang même si la preuve n'a pas été faite à ce jour qu'il y a transmission par transfusion, il faut attendre 15 jours après la guérison pour pouvoir donner son sang".

Le docteur Guillot qui insiste sur le fait que beaucoup de personnes pensent qu'elles ne peuvent pas donner leur sang si elles prennent un médicament : "Très peu de médicaments entraînent une contre-indication au don de sang. Même si on en prend, il faut venir sur un lieu de collecte pour se renseigner" explique Thérèse Guillot qui rajoute qu'il faut penser à bien s'hydrater avant et après le prélèvement.

Prochaine opération de collecte de l'EFS le 25 août à la salle ATN de Tours-Nord.