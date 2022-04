En Touraine, la Ligue contre le cancer pousse pour généraliser la vaccination contre le papillomavirus

La vaccination contre le papillomavirus est recommandée pour les filles et les garçons entre 11 et 14 ans ( photo illustration )

Pour la semaine européenne de la vaccination, la Ligue contre le cancer en profite pour faire la promotion du vaccin contre les infections au papillomavirus, première infection sexuellement transmissible. Car l'enjeu est énorme selon Loïc Vaillant, le président en Indre-et-Loire de la Ligue contre le cancer :

"Cette vaccination contre le HPV ( l'infection à papillomavirus humain ) permettrait d'éradiquer le cancer du col de l'utérus. C'est d'ailleurs ce qu'il se passe en Australie. Là-bas, ils vaccinent filles et garçons depuis 2005. Et les infections sont passées de 22% à 1,5%. Or, ce papillomavirus qui est en fait un virus de la famille des verrues au niveau génital et qui s'attrape lors de rapports sexuels, est responsable de tous les cancers de l'utérus. Si on éradique ce virus grâce à la vaccination, il n'y a donc plus de cancer du col.

Mais pour que ça marche, il faut que toutes les filles et les garçons soient vaccinés entre 11 et 14 ans. Or, en France où l'on est un peu réticent à la vaccination, on n'a pas osé rendre obligatoire ce vaccin".

En France, 6 300 cancers liés à une infection au papillomavirus sont diagnostiqués chaque année. Et près de 3 000 en meurent. On parle ici du cancer du col de l'utérus, mais aussi de l'anus, du vagin, du pénis, de la vulve et également des cancers ORL. " Vous voyez bien que l'enjeu ne concerne pas seulement les filles, les garçons aussi doivent se faire vacciner".

La ligue contre le cancer propose de prendre en charge financièrement cette vaccination

"Il ne faut pas qu'une personne qui a envie de se faire vacciner soit arrêtée par le prix. Or, ce vaccin n'est pris en charge par la sécurité sociale qu'à 65%, le reste dépend de votre mutuelle. Et donc à la Ligue contre le cancer, nous payons le vaccin ou du moins ce qui n'est pas pris en charge, à toutes les personnes qui se font vacciner en Indre-et-Loire".

Encore un sujet parfois tabou

"C'est un sujet sensible parce que ça touche à la sexualité. La vaccination doit se faire entre 11 et 14 ans, c'est à dire avant de prendre le risque de rencontrer le virus, c'est à dire avant nos premiers rapports sexuels. Donc il faut en parler avec les parents. Au collège aussi avec les professeurs. Et la Ligue contre le cancer y participe avec des ateliers de prévention. Mais il faut chercher à convaincre plutôt qu'à braquer."