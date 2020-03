Le bilan du coronavirus en Occitanie s'élève désormais à 30 morts

Le bilan du coronavirus s'élève à 30 morts en Occitanie ce dimanche 22 mars : trois de plus que la veille selon les chiffres communiqués par l'Agence régionale de santé (ARS) Occitanie. En tout, 671 personnes ont été testées positives, 293 hospitalisations sont en cours et 86 patients se trouvent en réanimation. Dans la grande région c'est l'Aude qui est le plus durement touchée avec 11 morts liés au Covid-19. À noter que 123 cas confirmés ont été renvoyés à leur domicile.

De nombreuses hospitalisations en Haute-Garonne

Le département de Haute-Garonne est le troisième de la région en terme d'hospitalisations, derrière l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Au total en ce qui concerne les départements de l'ex région Midi-Pyrénées, 103 personnes sont hospitalisées, 31 en service réanimation dont 18 en Haute-Garonne : cinq 5 décès ont été constatés. Voici le détail du nombre d'hospitalisations département par département.

Hérault : 74 (23 en réanimation)

Pyrénées-Orientales : 68 (21)

Haute-Garonne : 65 (18)

Aude : 32 (11)

Aveyron : 14 (2)

Gard : 14 (1)

Tarn : 7 (3)

Hautes-Pyrénées : 6 (1)

Gers : 4 (3)

Ariège : 3 (2)

Tarn-et-Garonne : 3 (2)

Lozère : 2 (0)

Lot : 1 (0)

Plus de cas "réels" que de cas "confirmés" ?

Pour le moment les départements de l'Ariège, du Lot et des Hautes Pyrénées ont été épargnés, sans aucune victime. À noter qu'en trois jours 199 personnes supplémentaires ont été testées positives au coronavirus en Occitanie pour quasiment 150 hospitalisations supplémentaires. Cela tend à confirmer les consignes gouvernementales au stade 3 : les personnes à qui les autorités font passer le test sont quasiment toutes déjà en besoin d'un lit à l'hôpital.

L'ARS reconnaît d'ailleurs que "la stratégie de tests ciblés rend désormais l’indicateur du nombre de cas confirmés moins pertinent". "Une évolution vers un suivi épidémiologique comme celui de la grippe saisonnière est en cours par Santé Publique France", ajoute l'agence régionale.