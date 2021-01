En une semaine, 12 300 personnes ont été vaccinées contre le coronavirus en Normandie

Ce chiffre a été communiqué ce lundi soir par la Direction générale de la santé. Au 11 janvier, soit une semaine après le début de la campagne de vaccination dans la région, 12 300 personnes ont été vaccinées contre le coronavirus en Normandie.

En nombre de personnes vaccinées, la Normandie est donc la quatrième région où la campagne de vaccination est la plus avancée, derrière l’Île-de-France (30 248 personnes), la Nouvelle Aquitaine ou l'Occitanie, mais devant les Hauts-de-France, le Grand Est ou les Pays de la Loire.

Au total, ce lundi, plus de 138 000 personnes étaient vaccinés partout en France, selon les autorités.

De nouvelles doses livrées en Normandie

En Normandie, la campagne de vaccination se poursuit. Le 8 janvier, l'Agence régionale de santé indiquait que l'ensemble des EHPAD et USLD seraient approvisionnés en vaccins à partir de ce mardi 12 janvier. Ainsi, des établissements recevront des doses ce mardi dans l’Eure et la Seine-Maritime. Ce mercredi 13 janvier, les livraisons concerneront des établissements dans le Calvados, l’Eure et l’Orne, puis ce samedi des structures dans le Calvados, l’Eure, l’Orne et la Seine-Maritime. Soit 243 établissements livrés au cours de la semaine.

D'autres livraisons, pour 120 établissements, sont également programmées pour la semaine du 18 janvier, date à laquelle la vaccination sera ouverte aux plus de 75 ans hors maisons de retraite.