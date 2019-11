En Vendée, ne touchez surtout pas les physalies échouées sur certaines plages

Vendée, France

Ne touchez surtout pas de physalies si vous vous baladez sur les plages vendéennes, car elles risquent de vous brûler la peau. C'est l'appel à la vigilance lancée par l'Agence régionale de santé aux communes concernées vendredi 15 novembre dernier, après l'échouage à quelques endroits du littoral de ces cousines de la méduse, qui ressemblent à des flotteurs bordés de rose et de bleu. Phénomène rare en cette saison d'après un biologiste, car ces animaux marins sont généralement attirés par les courants chauds de l'été.

Que risque-t-on ?

En cas de contact avec la peau, on risque de grosses brûlures, de grosses lésions cutanées. Les tentacules des physalies mesurent de 15 à 40 mètres et collent à la peau, ce qui provoque les blessures, et parfois, dans les cas plus graves, des nausées, des vomissements, une sensation de malaise ou encore une accélération du rythme cardiaque.

Autre forme que peut prendre la physalie, d'après l'Agence régionale de santé Pays de la Loire. - ARS Pays de la Loire

Si vous êtes blessé, appelez le 15 ou un médecin, tentez d'enlever ces tentacules sans les écraser, avec de la mousse à raser ou du sable sec, à gratter avec un carton rigide, ou avec votre carte bleue, puis rincez la plaie avec de l'eau de mer. Ça fonctionne aussi avec les filaments des méduses.

N'oubliez pas de prévenir les passants si vous en apercevez une. Promeneurs, pêcheurs, baigneurs, surfeurs... Et de les avertir du risque que représente l'animal marin.

à lire aussi PHOTOS - Des physalies repérées sur des plages de la côte d'Emeraude