En Vendée, des médecins généralistes salariés par le département pour éviter le désert médical

Sainte-Hermine, France

Pour éviter le désert médical, le tout premier "Centre Santé" a ouvert ce mercredi 15 janvier 2020 à Sainte-Hermine en Vendée, où trois médecins généralistes salariés par le département s'installent pour prêter main forte aux libéraux dans la maison de santé. "Le but, c'est de venir en soutien à nos collègues libéraux qui sont de moins en moins nombreux, le territoire se trouve en souffrance et beaucoup de gens n'ont pas de médecin traitant", explique le docteur Bruno Charrier, médecin coordinateur de la Mission Vendée Santé qui assurera des temps de consultation. Car en Vendée, il n'y a que 7 médecins généralistes pour 10.000 habitants, contre 8,5 pour la région des Pays de la Loire alors que la population vieillit, comme ailleurs, et que le tourisme reste très important, avec 5 millions de visiteurs par an.

Remplacer les futurs départs

Sainte-Hermine n'a pas été choisie au hasard : il y a très peu de médecins et c'est une zone dite "d'intervention prioritaire". Surtout qu'au sein de la maison de santé, il ne reste que deux praticiens aux portes de la retraite, âgés de 57 à 65 ans. "On n'est pas dans une concurrence ou autre [avec les médecins libéraux] on ne vient que si nos collègues libéraux veulent bien de nous, et ça se passe très bien puisqu'on a un secrétariat, une salle d'attente commune et on va se dépanner les uns les autres", indique Bruno Charrier.

D'après lui, il était inconcevable de laisser les habitants de Sainte-Hermine, souvent âgés, sans médecin d'ici quelques années : "Ce sont des patients qui ont des problèmes de santé parfois lourds, il n'est pas concevable que ces patients-là n'aient pas de suivi". Le prochain "Centre centé" doit ouvrir à Moutiers-les- Mauxfaits au printemps prochain.

Le salariat pour soulager les généralistes

Ici, les médecins salariés par le département ont un contrat de 39h par semaine. Rien avoir avec les "80 heures" dont parle le docteur Charrier, quand ils ont toute la paperasse à faire après les consultations. "Le salariat est présenté actuellement comme une alternative à l'activité libérale pour nos jeunes confrères et des confrères plus âgés qui en ont marre de l'activité libérale et qui veulent retrouver du temps médical", explique-t-il.

Ce sont les secrétaires médicales qui se chargent du reste. "L'avantage qu'on a, c'est qu'ici, c'est un centre de santé départemental, on a derrière le département qui va pouvoir nous aider, on peut faire appel à différentes structures dans le monde du handicap, de la dépendance ou autre, nos secrétaires sont formées pour ça", ajoute le médecin. L'un des arguments qui a réussi à attirer une jeune consœur du sud de la France sur le point d'emménager à Sainte-Hermine.