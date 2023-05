En Vendée, un Ehpad contraint de déménager temporairement des résidents

"On est complètement en colère, on nous prend pour des pions". C'est ainsi que Gilbert dont la mère, bientôt 100 ans, réside à l'Ehpad Martial Caillaud de L'Herbergement, résume le sentiment de la plupart des familles. Faute de personnel en nombre suffisants cet été le centre intercommunal d'action sociale Terres de Montaigu (CIAS) a averti récemment les résidents et leurs famille que 20 d'entre eux sur 63 devront séjourner du 15 juin au 15 septembre dans un autre établissement du secteur. "Il y a quand même de l'incompétence, juge Gilbert, car annoncer un déménagement fin mai pour la mi-juin, c'est un peu compliqué quand même".

"On a plus de 9 postes permanents qui ne sont pas remplacés", Laure Racaud directrice du service grand âge à Terres de Montaigu

La direction du service grand âge à l'agglomération Terres de Montaigu se justifie. "On a plus de neuf postes permanents à Martial Caillaud qui ne sont pas remplacés, déclare Laure Racaud sa directrice, on est en réflexion par rapport à la sécurité et le bien être des résidents pour pouvoir l'assurer. Surtout avant l'été où on sera avec des personnels saisonniers, remplaçants, pas forcément diplômés ...) On ne souhaite vraiment pas enlever des vacances à notre personnel, des personnes qui sont usées, qui ont besoin de repos cet été. Je comprends tout à fait la colère, mais on a voulu être transparent et donner l'information de suite".

L'Ehpad Martial Caillaud à L'Herbergement compte 70 lits © Radio France - Yves-René Tapon

Des réunions sont prévues cette semaine avec le conseil départemental de la Vendée et l'agence régionale de santé. Les résidents et leurs proches seront aussi reçus individuellement. "Dès lundi, le téléphone sonnait en mairie, témoigne Claudine Gueneau adjointe au maire de L'Herbergement chargée des affaire sociales. L'élue regrette aussi une information tardive: "Les familles étaient totalement inquiètes de cette décision brutale. On savait qu'il manquait du personnel comme il en manque aussi dans d'autres structures. Néanmoins, on est venu rencontrer les soignants et on entend aussi la souffrance des résidents, des soignants et des familles."

