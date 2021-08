En visite à Sarzeau, la Secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse appelle les jeunes à se faire vacciner

La Secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement Sarah El Haïry s'est déplacée au château de Suscinio à Sarzeau (Morbihan) ce mercredi 4 août pour aller à la rencontre des travailleurs saisonniers. Elle a appelé les jeunes, moins vaccinés pour le moment, à le faire avant la rentrée.

La Secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement Sarah El Haïry en visite à Sarzeau

Sarah El Haïry est venue pour les saluer et "les remercier". Ces saisonniers "qui nous permettent de passer un été qui ressemble à la normale". Ce mercredi 4 août, la secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse et de l'Engagement, Sarah El Haïry, a rencontré plusieurs jeunes en contrat estival au château de Suscinio, à Sarzeau, dans le Morbihan.

Alors que la crise sanitaire se poursuit, ces travailleurs saisonniers sont en première ligne. Laura, qui occupe un poste en billetterie, doit demander le pass sanitaire aux visiteurs depuis le 21 juillet dernier et cela n'est pas toujours facile. "Les visiteurs ne comprennent pas trop, ils pensent que le pass sera appliqué plus tard. C'est compliqué", explique la saisonnière.

A partir du 30 août, tous les salariés devront à leur tour présenter leur pass sanitaire pour pouvoir travailler (une preuve de vaccination ou bien un test négatif toutes les 48h). La majorité des salariés de ce site touristique est vaccinée mais certains ont encore des rendez-vous au mois d'août pour une première ou une seconde dose.

"La rentrée scolaire se prépare aujourd'hui"

La visite de la secrétaire d'Etat était aussi l'occasion d'appeler les plus jeunes à se faire vacciner. Dans le Morbihan, au 25 juillet, le taux de vaccination complète était de 53,0%. Ce taux est nettement moins important chez les plus jeunes : 42,4% pour les 20-39 ans et 7,4% pour les 0 à 19 ans. _"La rentrée scolaire, la rentrée universitaire se prépare aujourd'hui"_, répète Sarah El Haïry. "Il faut profiter de ce temps estival pour se faire vacciner. Se vacciner c'est se garantir de pouvoir rester le maximum en présentiel à l'université", détaille la Secrétaire d'Etat.

Une demande qui concerne également les plus jeunes, les élèves du collège. "Notre demande avec Jean-Michel Blanquer, c'est de prendre de l'avance, de faire vacciner les enfants le plus tôt possible, c'est ce qui permettra aux enfants d'être à tout le temps à l'école à la rentrée", insiste encore Sarah El Haïry.