Covid-19 / En visite au CHU de Poitiers Léonore Moncond'huy prend acte de la situation

La Maire de Poitiers a rendu une visite ce lundi après-midi, sur le site du CHU de Poitiers, à ceux qui travaillent activement dans la lutte contre le Covid. Accompagnée d' Anne Costa, la Directrice de l'hôpital, Léonore Moncond'huy s'est rendu au Drive Covid, puis à la régulation des urgences et enfin elle a visité le laboratoire de virologie

la situation est plus préoccupante qu'en mars

La Maire de Poitiers a pris encore plus conscience de l'état de la situation: "la situation est plus préoccupante qu'en mars, et il faut prendre encore plus au sérieux les mesures demandées notamment dans le cadre du confinement, il faut appliquer ces mesures de manière encore plus strictes pour lutter contre cette crise qui est bien présente d'un point de vue sanitaire, la visite d'aujourd'hui nous l'a encore prouvée."