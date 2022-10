"En voiture Psymone", le camion qui sensibilise à la santé mentale dans les Deux-Sèvres

Une personne sur cinq sera confrontée au cours de sa vie à des troubles psychiques : anxiété, burn-out, bipolarité, schizophrénie... Pour sensibiliser à la question de la santé mentale, un camion sillonne en ce moment les Deux-Sèvres. Le nom de l'opération : En voiture Psymone ! "Le but c'est d'aller vers le grand public pour parler de la santé mentale dont on parle peu voir pas du tout parce que c'est tabou", explique Nadine Béal, déléguée adjointe de l'Unafam dans les Deux-Sèvres, association de familles impactées par les troubles psychiques.

Alors, avec les personnes mobilisées sur l'opération, elle tente d'expliquer comme ce mercredi 12 octobre, sur le marché de Parthenay. Dans le camion, sont diffusées des vidéos de personnes atteintes de troubles psychiques. Devant, un arbre aux idées reçues est installé. "Lui il est fou, il fait peur, il ne fait rien pour s'en sortir. Un jugement rapide sur un comportement souvent lié à une cause", détaille Nadine Béal.

Un arbre aux idées reçues est installé devant le camion. © Radio France - Noémie Guillotin

Patricia, une retraitée de Parthenay, s'est arrêtée après avoir fait son marché. Elle répond à un petit questionnaire. "Selon vous les personnes qui présentent des troubles psychiques sont-elles en moyenne plus dangereuses que l'ensemble de la population ?". Elle répond non." Correct, "elles ne sont pas enclines à commettre des crimes mais sont beaucoup plus à risque d'être les victimes".

La sexagénaire trouve l'idée du camion "super. J'aimerais bien que les gens s'arrêtent pour répondre, discuter". Et termine avec ce message : "on a besoin les uns des autres pour s'aider, s'épauler, aller vers l'avant".

"Ça n'arrive pas qu'aux autres"

"L'idée aussi c'est de dire que la santé mentale elle touche tout le monde. On en a parlé avec le Covid, l'isolement mais ça reste encore très fragile donc il faut en parler haut et fort. Et dire que ce n'est pas grave d'avoir des fragilités psychiques, qu'on peut s'en sortir et qu'il y a plein d'accompagnements et de soutiens qui existent", indique Anaïs Landreau-Delaune, éducatrice spécialisée dans une structure de soins de réhabilitation psychosociale à l'hôpital de Niort.

Même si les moyens manquent. "Partout les services psychiatriques sont sinistrés par manque de personnels, psychiatres, médecins, infirmiers spécialisés, formés", déplore Nadine Béal, déléguée adjointe de l'Unafam dans les Deux-Sèvres.

