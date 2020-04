Enceinte au temps du Covid-19 : les conseils d'une sage-femme

Marion, qui attend son premier enfant, a d'abord été prise de court : "Je n'ai pas vu venir les choses. J'attendais le 8e mois pour préparer les affaires de bébé. Quand on a entendu parler du confinement, je me suis vite dépêchée le lundi pour aller acheter deux-trois choses et être prête le jour J." Il était temps, Marions doit accoucher d'ici la fin du mois. D'abord annulés, ses cours de préparation à l'accouchement se font maintenant par visio-conférence.

Vivre sa grossesse au temps du confinement et du coronavirus. Reportage Juliette Micheneau Copier

Marine, elle, se dit qu'elle arrivera à faire sans, c'est son deuxième enfant qu'elle attend pour le 11 juin. Ça reste frustrant d'aller faire son échographie sans le papa. Elle espère d'ailleurs qu'il sera toujours autorisé en salle d'accouchement quand son tour viendra.

Pour répondre aux inquiétudes des mamans, nous avons interrogé Elisabeth Tarraga, sage-femme libérale à Clermont-Ferrand et vice-présidente de l'union régionale des sage-femmes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Elle se veut rassurante, et rappelle que les sages-femmes libérales, en accès direct, sont disponibles et organisées pour assurer l'accompagnement des femmes enceintes et jeunes mamans, même en temps de confinement.

Vais-je devoir accoucher seule ?

Non. A l'heure qu'il est, dans la région, "les papas ou le co-parent sont admis en salle d'accouchement et bien sûr des mesures de précautions sont prises pour éviter la contagion. Tous les parcours ont été prévus, il y a des protocoles nationaux qui tiennent compte des différents cas de figure y compris pour les mamans qui pourraient être infectées par le Covid."

Les femmes enceintes sont-elles toujours suivies ?

Bien sûr. Et si l'hôpital devient difficile d'accès ou annule des rendez-vous, elles peuvent notamment faire appel aux sages-femmes libérales qui se sont organisées en ce sens. "Certaines consultations peuvent être faites en téléconsultation, et d'autres consultations dans les cabinets qui ont bien sûr été complètement sécurisés par rapport au risque sanitaire".

Comment accéder à la préparation à la naissance ?

"On peut faire beaucoup de choses par visio-conférence, à la fois les séances d'information qui sont vraiment importantes, et faire aussi des exercices pratiques de sophrologie, auto-hypnose ou respiration. Finalement on invente une nouvelle façon de diriger la préparation à la naissance."

Le virus est-il dangereux pour moi ou mon bébé ?

"Toutes les maladies infectieuses peuvent avoir certains conséquences. Le risque le plus élevé est probablement plutôt sur le dernier trimestre de la grossesse avec un petit risque de voir l'accouchement arrivé plus tôt que prévu. Surtout ne pas hésiter à rentrer en contact avec son médecin, sa maternité ou sa sage-femme. Les bébés semblent quand même très préservés par cette infection et c'est quand même une bonne nouvelle".