Encore des perturbations aux urgences d'Oloron cet été

L'hôpital d'Oloron-Sainte-Marie annonce la couleur pour les perturbations dans le service des urgences. Faute de personnel, elles seront fermées les 2 et 4 juillet, mais aussi en août.

Les services d'urgences se préparent à affronter l'été dans les Pyrénées-Atlantiques. Les urgences d'Oloron-Sainte-Marie ont déjà annoncé leur fermeture les 2 et 4 juillet, faute de médecin. En revanche, une solution a été trouvée pour la journée du dimanche 3 juillet. La direction de l'hôpital, l'agence régionale de santé, et le personnel soignant se sont réunis ce jeudi midi pour établir le planning de l'été.

Un fonctionnement dégradé pendant 20 jours

Les perturbations seront perceptibles pendant une vingtaine de jours cet été. Concrètement, un seul médecin sera en poste pour assurer les soins et coordonner le service. Les urgences devraient même fermer pendant 24 heures, le 11 juillet, et les 14, 18 et 27 août. Ces dates peuvent changer du jour au lendemain en fonction des solutions trouvées.

Angélique Lebrun, secrétaire CGT au sein de l'hôpital se dit "en colère et fatiguée" face à cette situation. Elle craint que le mode dégradé ne devienne la norme et appréhende beaucoup l'été qui arrive. Dans tous les cas, les jours de perturbations, des équipes paramédicales pourront tout de même suggérer aux patients d'appeler le 15.