Encore une fermeture temporaire des urgences à Luçon

Les urgences de Luçon ont déjà fermé il y a quelques jours (entre samedi et dimanche dernier), elles le seront à nouveau ce mercredi à partir de 16h30 et jusqu'à jeudi matin 8h30. Une infirmière et une aide-soignante seront là malgré tout, pour apporter la réponse la plus adaptée aux patients qui viendraient par leurs propres moyens à l'hôpital.

Le mieux reste cependant d'appeler le 116 117 pour les soins relevant de médecine générale et le 15 pour les urgences vitales.

Cette fermeture des urgences de Luçon est toujours liée au manque de médecins remplaçants, qui refusent le plafond de rémunération à 1.390 euros pour 24 heures de garde.