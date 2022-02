Endométriose : bientôt une meilleure prise en charge financière des soins ?

Mieux comprendre, mieux faire connaître, mieux soigner l'endométriose : c'est l'objectif du plan d'action national voulu par l'exécutif et sur lequel professionnels de santé, représentants de patientes et ministres ont commencé à travailler lundi, sous la houlette d'Olivier Véran. Première cause d'infertilité, l'endométriose, sur laquelle les connaissances restent lacunaires, est parfois asymptomatique mais peut aussi se manifester par des règles abondantes et de violentes douleurs. En moyenne, sept ans s'écoulent avant que le diagnostic soit établi.

Les soins mieux remboursés pour toutes les femmes ?

Les associations de patientes espèrent en outre des progrès sur la prise en charge des soins. L'endométriose relève actuellement de l'affection longue durée (ALD) dite 31, "hors liste", ce qui signifie que seules les femmes les plus sévèrement atteintes, avec un traitement supérieur à six mois, peuvent être remboursées à 100%.

"Plus une seule patiente avec une endométriose active, des symptômes qui nécessitent des soins et qui engendrent des coûts" ne doit être "privée d'une affection longue durée" a commenté Olivier Véran ce mercredi sur franceinfo, promettant d'"élargir très fortement les critères" d'accès "au dispositif d'affection longue durée 31" pour les femmes souffrant d'endométriose.

"Ça ne veut pas dire que toutes les patientes, dès qu'elles sont diagnostiquées pour une endométriose doivent être considérées comme une longue maladie, d'ailleurs ce n'est pas forcément la demande de toutes les associations", a-t-il affirmé, car "vous pouvez avoir une forme d'endométriose heureusement légère ou par moments qui soit très active et à des moments, pendant plusieurs années, vous laisse tranquille". "Il faut adapter à la carte pour chaque patiente et c'est ce traitement, cet abord individuel et spécialisé des choses que nous voulons", a-t-il ajouté.

Plus de 20 millions d'euros sur cinq ans

Au total, le gouvernement souhaite investir plus de 20 millions d'euros sur cinq ans pour mieux comprendre et traiter cette maladie qui touche plus de deux millions de Françaises. "La France va se doter de la plus grande base de données au monde, en fusionnant des bases territoriales, avec plus de 11.000 femmes qui vont pouvoir être suivies au jour le jour", a vanté le ministre à l'issue du premier comité de pilotage interministériel lundi. Pour favoriser un diagnostic rapide et l'accès à des soins de qualité dans toute la France, le gouvernement mise notamment sur des filières territoriales de soins.

Le gouvernement souhaite également accompagner les innovations. Interrogé sur un test salivaire, l'Endotest, développé par la start-up Ziwig, qui permettrait une détection précoce, le ministre de la Santé a répondu que l'essai portait "sur 200 patients à ce stade, il faut pouvoir conforter ces données sur une cohorte beaucoup plus importante". "Nous espérons évidemment d'autres bonnes nouvelles comme celle-ci", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, la formation, initiale et continue, des médecins et professionnels de santé va être "revisitée", a indiqué le ministre. Infirmiers scolaires, médecins du travail, du sport, DRH seront sensibilisés notamment grâce à des associations de patientes ou patientes expertes. Et des campagnes de communications seront destinées au grand public.

L'endométriose sera également inscrite dans le carnet de santé, et recherchée lors des consultations obligatoires effectuées dès l'adolescence, selon le ministre.