Endométriose : "il faut améliorer le délai de diagnostic sur tout le territoire", selon EndoBFC

Laurence Filipuzzi, gynécologue au CHU de Dijon et vice-présidente du réseau Endo-BFC

Des douleurs fulgurantes dans le bas-ventre et une maladie qui peut rendre infertile : l'endométriose, une pathologie qui touche une femme sur 10 en âge de procréer. Cette affection a été longtemps ignorée. En cette semaine européenne de sensibilisation, notre invitée est Laurence Filipuzzi, gynécologue au CHU de Dijon et vice-présidente du réseau EndoBFC .

ⓘ Publicité

loading

France Bleu Bourgogne - D'abord, en quelques mots, c'est quoi l'endométriose ?

Laurence Filipuzzi - C'est une maladie inflammatoire chronique ou une muqueuse, un tissu : l'endomètre, une tapisserie à l'intérieur de l'utérus qui va migrer en dehors de l'utérus. Ça se passe pendant les règles. Après chaque foyer s'individualise, puisqu'il a migré, et il va évoluer à chaque moment des règles, et même en dehors des règles, par des rétractions de tissus inflammatoire.

Cela peut aller jusqu'à de graves complications, comme l'infertilité ?

30 à 40 % des patientes en infertilité, ont l'endométriose. Au niveau des douleurs, on a des patientes avec une maladie qui restait silencieuse... Qui tout à coup d'un coup, arrivent avec un occlusion. Donc c'est une chirurgie d'urgence. Il peut y avoir un rein muet, lorsque la maladie a enserré le tuyau qui va du rein à la vessie, on peut perdre un rein.

Ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre la gravité de la maladie et l'expression des symptômes. Ce qui est grave, c'est l'endométriose profonde et parfois elle est silencieuse, et l'endométriose superficielle qui est moins grave, est douloureuse.

C'est quoi l'examen aujourd'hui pour poser le diagnostic ?

Je pense qu'il y a quelque chose qu'on oublie très souvent, c'est l'écoute des patientes. Pour moi, c'est la pierre angulaire : que la patiente raconte sa douleur. Et après, c'est l'échographie : l'examen clinique, et l'échographie par un spécialiste.

Il y a toujours ce délai trop important entre les douleurs, les symptômes et le diagnostic ?

Justement, oui. Je pense que la stratégie nationale mise en place c'est surtout là dessus : ce délai incompressible. On arrive à 7 ans, 5 ans. Il faut améliorer ce délai sur tout le territoire. Je pense qu'il y a une injustice entre une patiente qui habite à Paris, et une patiente qui habite à Châtillon-sur-Seine par exemple !

Vous êtes la vice-présidente d'EndoBFC, c'était indispensable de structurer la réponse médicale, face à ces délais trop importants ?

Oui, c'était la demande des associations de patientes. Elles avaient demandé à ce qu'il y ait une prise en charge améliorée sur le territoire. Je pense que ça serait une stratégie nationale avec des filières obligatoires dans toutes les régions, filières de soins qui vont permettre pour des patientes sur le territoire, à n'importe quel endroit, qu'elles se trouvent en dehors des métropoles, d'avoir accès à des professionnels. Il faut que l'on se fasse connaître, cette semaine de prévention est donc importante.

Est-ce qu'il y a des traitements aujourd'hui ? Est-ce qu'on en guérit de l'endométriose ?

Actuellement, non, il n'existe pas de traitement définitif. Par contre, on peut améliorer la vie, sur quelques mois, sur quelques années, avec l'hormonothérapie, la chirurgie et surtout la prise en charge multimodale de la douleur.