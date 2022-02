Endométriose : "C'est délétère d'arriver dans le cabinet d'un médecin qui ne connait pas la maladie"

Cette réunion est attendue par de nombreuses patientes. Le comité de pilotage interministériel se réunit pour la première fois lundi 14 février pour étudier un plan d'action nationale contre l'endométriose. Cette maladie gynécologique est due à du tissu semblable à la muqueuse utérine qui se répand hors de l'utérus et peut toucher différentes organes dans le ventre. "Ces lésions vont créer une inflammation sur les localisations où elles se trouvent. Ce qui peut être très douloureux, notamment au niveau du pelvis. Des douleurs qui peuvent être très handicapante au quotidien pour certaines femmes", explique Céline Plard-Dugas, gynécologue médicale libérale au Mans et membre de Resendo, un réseau de professionnels experts de l'endométriose.

Cela se traduit parfois jusqu'à une incapacité à aller en cours, au travail, assurer des rendez-vous le jour des règles. 30 à 40 % des patientes atteintes d'endométriose connaissent également un risque d'infertilité ou plutôt d'hypofertilité (des difficultés pour procréer).

Sept ans en moyenne pour obtenir un diagnostic

L'endométriose touche aujourd'hui plus d'un million de femmes en France, au moins une femme sur dix. Un pourcentage que la gynécologue estime sous-estimé : "On est probablement aux alentours de 10 à 20 % de femmes concernées." Cela s'explique notamment par l'errance médicale, il faut aujourd'hui sept ans en moyenne pour se faire diagnostiquer une endométriose. "C'est un temps très long et pendant ce temps-là, les femmes souffrent. Elles ne sont pas écoutées, elles ne sont pas prises en charge", regrette Céline Plard-Dugas.

La praticienne voit plusieurs explications à la durée de cette errance médicale : "L'endométriose est très compliquée à diagnostiquer. C'est une maladie polymorphe, c'est-à-dire qu'une patiente qui a de l'endométriose ne va pas ressembler dans ses symptômes à une autre patiente. Donc c'est difficile, c'est mal connu des professionnels. Et puis, les douleurs des règles sont souvent banalisées, dans la société tout court, et aussi par les professionnels", détaille la gynécologue. Certaines femmes sont atteintes d'endométriose mais n'en souffrent pas du tout et/ou auront peu des lésions, lorsque la maladie est très handicapante pour d'autres femmes.

Les douleurs des règles sont souvent banalisées, dans la société tout court, et aussi par les professionnels.

Les traitements sont divers et ils aident surtout les patientes à mieux vivre avec leur maladie. "Aujourd'hui, on ne guérit pas de l'endométriose. L'idée, c'est d'aider les femmes à vivre de façon tout à fait correcte dans leur vie personnelle et sociale avec l'endométriose. On a des traitements de traitement médicamenteux, essentiellement hormonaux, des traitements antalgiques et puis des traitements chirurgicaux, parfois quand c'est nécessaire" détaille la gynécologue qui estime à 30 % le pourcentage de patientes pour qui le traitement permettra d'abaisser fortement le niveau de douleurs, voire de résorber en partie les lésions.

Mieux former et faire une cartographie des professionnels experts

Parmi les pistes à envisager pour mieux prendre en charge l'endométriose estime Céline Plard-Dugas : parler de la maladie, ce que font déjà les associations, mieux former les professionnels et enfin réaliser une cartographie des professionnels experts de l'endométriose en France : "Parce que _c'est délétère d'arriver dans le cabinet d'un professionnel qui ne connait pas la maladie, qui va renvoyer une fois de plus à la patiente qu'il n'y a rien, et que ses douleurs sont dans sa tête_. Donc, il faut que ces patientes soient orientées très vite vers des professionnels experts qui sont peu nombreux et donc d'accès très difficile actuellement." Là-dessus, la Sarthe se confronte une nouvelle fois au problème de la désertification médicale.