Endométriose : le plan de lutte du gouvernement oublie les patientes selon la Corrézienne Virginie Durant

Le gouvernement vient de présenter un plan national de lutte contre l'endométriose. Cette maladie touche une femme sur dix en France mais est encore mal connue et reconnue. Le plan prévoit surtout d'investir 25 à 30 millions d'euros pour la recherche. Des formations spécifiques seront également proposées aux professionnels de santé. Le gouvernement va en outre développer des filières territorialisées de diagnostic. Une bonne nouvelle pour toutes celles qui souffrent de cette maladie très douloureuse mais qui oublie totalement les malades elles-mêmes regrette la Corrézienne Virginie Durant.

Pas reconnue comme une maladie de longue durée

Virginie Durant a publié en 2019 "Des barbelés dans mon corps" (éditions du Rocher), vibrant témoignage de sa vie avec cette maladie très invalidante. Et c'est justement sur ce point que le plan du gouvernement est insatisfaisant pour elle. "Cette maladie n'est pas du tout reconnue comme une affection de longue durée". Ce qui changerait grandement la vie des patientes notamment dans leur vie professionnelle. Et de raconter son premier rendez-vous avec le médecin conseil de la Sécurité Sociale suite à un arrêt de travail qui mentionnait qu'elle souffrait d'endométriose invalidante. "Il a passé 20 minutes à chercher à me démontrer que en prenants des anti-dépresseurs le lendemain j'allais pouvoir aller travailler".

Un handicap au quotidien

D'une manière générale regrette Virginie Durant ce plan ne prend aucun mesure pour améliorer le quotidien des femmes atteintes d'endométriose."C'est un handicap qui est invisible mais ça reste un handicap". Difficile d'être autonome pour les malades dit Virginie Durant qui à 41 ans vit encore chez ses parents. La vie de couple est en outre "déchirée par cette maladie". "J'ai reçu beaucoup de témoignages d'hommes qui se disent désemparés parce qu'ils travaillent, s'occupent des enfants, font les courses, le ménage et ils sont fatigués". Elle aimerait donc qu'il y ait la possibilité pour ces femmes d'avoir des aides à domicile. Virginie Durant craint donc que ce plan et les nombreux discours de ces dernières semaines autour de cette maladie nuisent finalement aux patientes. "Le fait d'en parler ça ne veut pas dire que le problème est résolu".