Endométriose : "Tout ton monde s'effondre autour de toi", confie Sasha, étudiante à Montpellier

Le président de la République annonce un plan national de lutte contre l'endométriose, plus de moyens pour la recherche et pour la formation des médecins sur le sujet. Sasha et Emma, étudiantes à Montpellier racontent le calvaire de cette maladie longtemps ignorée par la médecine;

En France 2,5 millions de femmes souffrent d'endométriose, c'est une femme sur 10, c'est aussi la première cause d'infertilité. C'est dire l'importance de l'annonce du Président de la République, "l'endométriose, ce n'est pas un problème de femme mais un problème de société" affirme Emmanuel Macron.

La maladie chronique endommage l'utérus, elle provoque des saignements abondants pendant les règles mais surtout des douleurs pelviennes qui sont souvent incontrôlables. Certaines sont obligées d'aller aux urgences tant c'est douloureux. En moyenne, il faut 7 ans à une patiente pour avoir une réponse médicale.

"C'est une maladie qui touche aussi ton entourage, quand tu perds ta libido ou que tu perds la vue par exemple."

Sasha, étudiante de 21 ans à Montpellier le confirme. "J'ai toujours eu des règles extrêmement douloureuses, j'ai commencé à ressentir des douleurs pendant mes relations sexuelles, à avoir des migraines extrêmement fortes pendant mes règles, à faire des petits malaises en classe. J'ai perdu la vue. On m'a dit que c'était une migraine ophtalmique, que ça pouvait venir de règles assez importantes. Je sais que j'ai eu vraiment de la chance de tomber sur une gynécologue qui m'a tout de suite crue."

"Quand le médecin arrive et qui te dit effectivement, vous avez une endométriose, tu n'écoutes plus ce qu'on te dit, tout ton monde s'effondre autour de toi, ça me rend tellement malheureuse. Mon plus grand rêve d'avoir une famille nombreuse s'effondre. On perd aussi de sa libido, donc c'est une maladie qui ne touche pas que nous, ça touche aussi notre entourage. Mon médecin traitant m'a aussi parlé d'une aide de suivi psychologique. Je pense que ça ne nous ferait pas de mal, à nous, les femmes au ruban jaune."

Sasha, 21 ans, témoigne de la difficulté de vivre avec l'endométriose

Les douleurs liées à l'endométriose ne sont pas que physiques, elles sont aussi psychologiques, car très souvent les patientes ne sont pas prises au sérieux par le monde médical, pendant longtemps les médecins et même les gynécologues étaient mal informés sur la maladie. Certaines patientes font même face à des remarques désobligeantes. C'est le cas d'Emma, étudiante en arts appliqués à Montpellier.

"Les médecins me traitaient de chialeuse, d'hystérique. Alors quand on m'a enfin diagnostiquée, c'était un soulagement de savoir que je n'étais pas folle."

"Au début, tout le monde me disait, c'est normal d'avoir mal pendant ses règles, on va te mettre sous pilule et ça ira mieux. Et la pilule, ça n'arrangeait rien, donc on m'a donné beaucoup plus de médocs, ça ne changeait rien. Parfois j'étais obligée d'aller aux Urgence. Ils ont fini par me dire que c'était peut-être de l'endométriose, mais ils n'y croyaient pas trop. Et au bout de un an et demi, j'ai fini par être diagnostiquée. Ça a été deux bonnes années de bataille contre les médecins. À chaque fois que j'avais mal comme ça, j'ai vu des médecins qui m'ont traitée de chialeuse, de pleureuse, d'hystérique. Quand on te dit que tu n'es pas folle, que tu es bien malade, il y a déjà un soulagement, mais après y a toute la bataille pour essayer de comprendre quel traitement tu supportes, quel traitement va être plus compliqué à gérer. Ça ne s'arrête jamais."

Emma, étudiante à Montpellier, parle de son parcours

Heureusement, tous les professionnels de santé ne sont pas tous comme ceux rencontrés par Emma, certains sont très investis dans la recherche pour l'endométriose comme des acuponcteurs, ostéopathes ou psychologues qui proposent des séances spéciales aux patientes qui en souffrent.

Chaque cause a son symbole et celui de l'endométriose, c'est celui du ruban jaune ! Lancé par l'association EndoFrance dont l'actrice Laetitia Milot est la marraine le ruban jaune représente toutes ces femmes qui subissent les conséquences de cette maladie mais qui font surtout preuve d'une grande force !