Enfants intoxiqués au monoxyde de carbone : les parents refusent qu'ils retournent à l'école de Châteauroux

Après l'intoxication au monoxyde de carbone de plusieurs enfants de l'école Lamartine à Châteauroux dans l'Indre jeudi dernier, les parents ont décidé d'organiser une opération classe blanche ce lundi 6 décembre. De nombreux parents ont tout simplement refusé de déposer leurs enfants à l'école tant qu'ils n'auraient pas de réponses. Plus de la moitié des élèves des classes touchées par l'intoxication étaient absents ce matin.

17 élèves de CP, CE1 et CM2 ont été hospitalisés pour des maux de tête et une fatigue anormale, le 2 décembre. Après analyses, les enfants présentaient un taux de monoxyde de carbone dans le sang légèrement supérieur à la moyenne pour leur âge. Depuis les parents ne connaissent toujours pas l'origine de cette intoxication.

Dans un mail adressé aux parents, que France Bleu Berry a pu consulter, la directrice de l'école assure qu'aucune anomalie n'a été détectée dans les locaux, après contrôles des pompiers et du prestataire d'énergie. Mais les parents refusent d'y croire, ils attendent des explications de la direction sur l'origine de ces malaises.

"J'aimerais avoir des explications"

Les parents veulent tout simplement comprendre ce qu'il s'est passé. Le fils d'Audrey, Lenan, a dû être hospitalisé après avoir été intoxiqué. La maman de cet élève de CE1 attend désormais des réponses de la part de l'école. "J'aimerais avoir des explications parce qu'on nous dit que nos enfants n'ont pas été intoxiqués à l'école, ni dans le bus, ni à la piscine, c'est étrange, s'interroge cette maman. Pourtant, il y a tout de même eu des enfants qui s'endormaient en classe, je pense qu'il y a un mystère à résoudre".

Beaucoup de parents commencent à penser qu'on ne leur dit pas toute la vérité. C'est le cas d'Olivia, la maman de Maïssan, un élève de CE1, lui aussi intoxiqué. "Je me pose des questions, je me demande si on ne nous cache pas quelque chose, peut-être qu'ils n'ont pas fait vérifier la chaudière ou quelque chose comme ça, pour étouffer l'affaire, suggère Olivia. L'ARS et les pompiers disent qu'il n'y a rien à l'école mais nos enfants ont été intoxiqués où au juste ?".

"J'ai peur que ça recommence"

Toutes les parents partagent la même inquiétude : ils ont peur de remettre leurs enfants à l'école. "Je ne peux pas la remettre à l'école, confie Sandra, la maman de la petite Chloé, 11 ans. J'ai peur que ça recommence, et tant qu'on ne trouvera pas l'origine du problème, ça risque de recommencer".

Une réunion entre enseignants et parents d'élèves était organisée ce lundi matin pour faire le point sur la situation. L'adjoint au maire, Jean-Yves Hugon, était notamment présent. Pour l'instant, les recherches se poursuivent pour déterminer l'origine de ces malaises. En attendant, des détecteurs de monoxyde de carbone ont été installés dans l'école. La mairie fera à nouveau le point sur l'avancée des recherches avec les parents d'élèves lundi 13 décembre.

De leur côté, les parents envisagent de reconduire l'opération classe morte ce mardi 7 décembre. En tout, 23 élèves ont été pris en charge par les pompiers.