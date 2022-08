Enfin de bonnes nouvelles pour l'hôpital du Blanc

L'hôpital du Blanc (Indre) voit son avenir s'éclaircir. Des renforts en chirurgie et un déploiement de spécialistes de l'hôpital de Châteauroux vont permettre à l'établissement blancois de consolider son offre de soins.

Le combat est loin d'être terminé, mais les défenseurs de l'hôpital du Blanc peuvent souffler entre deux rounds. Alors que ces dernières années ont plutôt été synonymes de mauvaises nouvelles, voilà quelques changements qui vont redonner un peu d'espoir aux habitants de la Brenne.

Une permanence de chirurgie 24h/24 et 7/7

Alors qu'une crainte planait depuis plus d'un an pour l'avenir de la permanence de chirurgie, l'arrivée de deux chirurgiens remplaçants va permettre de pérenniser ce service. Ce qui, en bout de chaîne, permet également de maintenir au complet l'équipe de médecins et infirmières anesthésistes.

L'annonce a été faite ce mardi par la sénatrice LR Frédérique Gerbaud, qui suit le dossier de près, et Jean-Michel Mols, président du comité de défense des usagers de l'hôpital du Blanc.

Plus de consultations de spécialistes

Autre bonne nouvelle : des médecins spécialistes de l'hôpital de Châteauroux (qui est fusionné à celui du Blanc) vont venir effectuer des consultations. Ce sera le cas par exemple en chirurgie vasculaire quelques jours par mois, en ORL au moins une fois par semaine, en dermatologie une fois par mois, ou encore en médecine du sommeil tous les vendredis matins.

Des consultations en chirurgie digestive, en angiologie, en médecine du sport et un approfondissement de celles effectuées en pneumologie seront aussi possibles.

Le chef de service de dentisterie du CHU de Tours sera également là deux fois par mois. Ce qui fait espérer aux défenseurs de l'hôpital une meilleure attractivité pour les professionnels.

Le début d'une "nouvelle ère" ?

"Ce sont des bonnes nouvelles" se réjouit Frédérique Gerbaud. "C'est peut-être aussi le début d'une 'nouvelle ère'. Cela veut dire qu'il y a une inflexion de la politique de santé sur la capacité dans les territoires ruraux, une inflexion à donner tous les moyens d'assumer aux hôpitaux de proximité leur mission régalienne d'accès aux soins."

Un soulagement et une espérance partagée par Jean-Michels Mols, pour qui "le ciel s'éclaircit au-dessus de l'hôpital du Blanc". Mais, comme dit précédemment, le combat est loin d'être terminé : le manque de cardiologues se fait toujours ressentir.