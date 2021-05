Enfin ! Les cures thermales rouvrent leurs bains à Dax

Sans cure en 2020, Mauricette, venue de Rouen, a passé une sale année : "j'avais mal aux jambes, je ne pouvais plus bouger mon bras", détaille la retraitée. D'habitude elle évite ces soucis grâce à la cure, Marie-Paule, elle, s'épargne même des visites chez le pharmacien. "Avec la cure, je n'achète pas d'anti-inflammatoires, là j'ai été obligée d'en prendre, ce n'est pas bon pour l'estomac", détaille-t-elle avant de se diriger vers le soin 'bain de boue'. Des témoignages comme celui de Jean-Pierre ("quand je sors d'ici je cours à nouveau") ou de Chantal ("je ressens la différence pendant l'hiver") la directrice des thermes Bérot, Virginie Bérot, et son équipe, en ont reçu tout l'hiver. "Ils nous disaient qu'ils avaient engagé des frais de kiné, de médicaments, qu'ils avaient hâte de revenir, aujourd'hui ils sont contents", raconte-t-elle. Avec une jauge de 50% pendant trois semaines, puis 100% à partir du 9 juin, elle s'estime satisfaite des conditions de réouverture. Les réservations au mois de juin, selon elle, s'élèvent à 90% de celles de 2019. Même en demi-jauge, les thermes Bérot modifient leur planning et sont donc capables d'accueillir les curistes ayant réservé. La seule chose qui change, c'est le protocole sanitaire, avec masque obligatoire, tapis et gel virucide, règles spéciales pour les vestiaires. Six autres établissements du Grand Dax ont ouvert ce lundi 24 mai, soit sept sur les 16 de l'agglomération. Mercredi 19, les thermes d'Eugénie-les-Bains et de Préchacq-les-Bains ont déjà rouvert. Un soulagement physique mais aussi psychologiques, le "on retrouve certains curistes avec plaisir" de la secrétaire Jennifer répondant au "

Réouverture des cures thermales dans les Landes le lundi 24 mai, avec protocole sanitaire renforcé, ici cure Bérot à Dax © Radio France - Alexandre Berthaud