Enfin un médecin à Arnac-la-Poste, après plus de deux ans de recherche : "On est aux petits soins du docteur !"

Le cabinet médical d'Arnac-la-Poste rouvre enfin ses portes ce lundi matin dans le village du nord de la Haute-Vienne qui n'avait plus de docteur depuis plus de deux ans. Racheté, rénové et entièrement équipé par la mairie, ce cabinet est gracieusement mis à disposition d'un médecin venu d'Espagne.

Arnac-la-Poste, France

Arnac-la-Poste n'est plus un désert médical ! Ce lundi, un nouveau médecin démarre les consultations dans le cabinet racheté, rénové et entièrement équipé par la commune du nord de la Haute Vienne, qui était privée de docteur depuis plus de deux ans. Le docteur Manuel Trigueros arrive d'Espagne et se sait très attendu par la population qu'il a déjà commencé à rencontrer. "C'est une opportunité pour moi et pour les habitants" explique le médecin de 50 ans qui a exercé durant plus de 25 ans dans des hôpitaux en Espagne, puis au Portugal. Aujourd'hui, il a envie d'autre chose : "Les conditions de travail à l'hôpital sont différentes, il y a beaucoup de stress et je préfère travailler à la campagne." D'autant plus qu'il n'est pas trop dépaysé, car son village natal est "similaire à Arnac-la-Poste."

Plus de deux ans de recherches et des investissements pour la commune

Après plusieurs faux espoirs pour les élus, c'est finalement un cabinet de recrutement qui a permis de débloquer la situation. "Ces deux dernières années nous avons eu beaucoup de contacts de médecins, soit internes dans des hôpitaux ou qui souhaitaient s'installer à la campagne. _Ils sont venus voir mais vont aussi visiter d'autres lieux car ils ont l'embarras du choix_" commente Jean-Pierre Drieux, conseiller municipal à Arnac-la-Poste. Face à la concurrence d'autres villages ruraux, la commune d'Arnac-la-Poste a donc investit, grâce à des aides de l'Etat et du département, pour livrer un cabinet médical clés en main au nouveau venu. Il a aussi fallu aller plus loin pour faire la différence, avec un logement pris en charge pendant plusieurs mois dans un pavillon récent situé dans un lotissement du village.

On est aux petits soins du docteur ! Comme lui sera aux petits soins des patients, nous l'avons beaucoup aidé pour qu'il puisse travailler dans de bonnes conditions. Jean-Pierre Drieux

Pour que cette arrivée soit la plus sereine possible, la commune a aussi accompagné le médecin dans ses démarches administratives. Ces derniers mois, le docteur Trigueros a aussi commencé à faire connaissance avec la population en attendant de pouvoir démarrer les consultations. Sylvie, qui habite depuis 20 ans à Arnac-la-Poste ne cache pas son soulagement d'avoir à nouveau un médecin près de chez elle. "Depuis deux ans et demi c'était la galère parce que je n'ai pas de voiture. Là c'est super, en plus il n'y a même pas besoin de prendre rendez-vous !"

Dans son nouveau cabinet, le docteur Trigueros est prêt à s'occuper des habitants d'Arnac-la-Poste. © Radio France - Nathalie Col

Une partie de la population se méfie quand même encore un peu, après une précédente déconvenue avec une médecin roumaine qui était partie subitement au bout de seulement un an. "Il n'y est pour rien, il faut lui laisser sa chance" balaye une autre habitante, impatiente de rencontrer le docteur Trigueros. Elle espère aussi que ça donnera un nouveau souffle à Arnac-la-Poste et ses commerces. D'ailleurs l'installation du nouveau médecin commence déjà à faire effet comme en témoigne Marie-Pierre, qui s'est installée dans la commune il y a deux mois. Avec son mari ils avaient repéré plusieurs maisons dans les communes environnantes et "savoir qu'un médecin arrivait, ça a été décisif dans la décision d'acheter ici."