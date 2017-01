Enfin un Tep scan pour l'hôpital de Pau

INFO FRANCE BLEU BEARN : En juin prochain un Tep scan sera opérationnel dans le service de scintigraphie de l'hôpital de Pau. Cet appareil très coûteux permet notamment de repérer toutes les cellules cancéreuses dans le corps du patient.

Ce Tep scan était attendu depuis longtemps à l'hôpital de Pau. On vous en parlait depuis 2013 sur France Bleu Béarn. L'appareil qui détecte les tumeurs par imagerie nucléaire sera en service à la fin du premier semestre de cette année. Ce sera le premier Tep scan en Béarn. Cet investissement devrait être annoncé ce lundi après-midi lors de la cérémonie des vœux du Centre Hospitalier de Pau en présence notamment de François Bayrou, le maire de Pau est Président du Conseil de Surveillance de l'hôpital.

Une première en Béarn

Les patients béarnais n'auront bientôt plus de route à faire pour passer un Tep scan. Dans six mois l'appareil sera opérationnel dans le service de scintigraphie de l'hôpital de Pau, dans le bâtiment Hauterive. Le premier Tep scan du département existe depuis 2007 à l'hôpital de Bayonne, celui de Pau sera le premier en Béarn. Valérie Revel Da Roche la Présidente de la Commission Médicale d'Etablissement se réjouit d'avance "maintenant nous aurons moins de délais d'attente et surtout plus de déplacements pour les patients qui doivent subir cet examen radiologique".

C'est très utile, nous aurons moins de délais d'attente et plus de déplacements — Valérie Revel Da Rocha

Le Tep scan ( Pet scan en anglais, tomographie par émission de positons ) est une grosse machine ronde, pour l'examen le patient passe à travers le tube. Cet appareil très coûteux sert en cancérologie à détecter une tumeur cancéreuse et/ou des métastases, et à surveiller leur évolution. Un produit légèrement radioactif (isotope) est injecté dans le corps du patient, produit qui va se fixer sur les tumeurs. Le Tep scan sert également en infectiologie, pour repérer les éléments infectieux dans le corps.

Valérie Revel Da Rocha explique à quoi sert un Tep scan

Achat groupé

Pour obtenir cet appareil l'hôpital doit obtenir une autorisation de l'Agence Régionale de Santé, Pau l'a obtenue il y a environ deux ans. Un Tep scan coûte environ 3 millions d'euros, pour l'acquérir l'hôpital de Pau s'est groupé avec une clinique privée d'Albi, c'est donc une collaboration public/privé. L'appareil servira également aux patients de l'hôpital de Tarbes.