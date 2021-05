Enlever le masque ? En Loire-Atlantique et en Vendée, les avis sont partagés

C'est la question du moment : alors que dans les Alpes Maritimes, le port du masque n'est plus obligatoire dans les espaces naturels, en Vendée et en Loire-Atlantique, certains élus sont réservés sur la question, alors que d’autres estiment qu'on pourrait assouplir la règle.

Enlever le masque ou pas dans les espaces naturels ? La question se pose après la décision du préfet des Alpes Maritimes, mardi, de lever l'obligation du port du masque pour les espaces verts urbains et aux abords des plans d'eau, plages et bases de loisirs comprises. Le représentant de l'Etat a répondu favorablement à la demande du maire de Villeneuve-Loubet. Il est vrai que l'épidémie est en recul en France métropolitaine. Mais est-ce que ce n'est pas trop tôt ? En Loire-Atlantique et en Vendée, les avis sont partagés.

"La priorité, ce n'est pas d'enlever le masque, mais de pouvoir revivre normalement " - Yannick Moreau, maire de Sables d'Olonne

Beaucoup de maires estiment qu'il faut rester prudent. C'est le cas de Yannick Moreau. Le maire des Sables d'Olonne, en Vendée parle de 45.000 habitants en hivers, 250.000 en été. Alors, il faut jouer la sécurité et aussi penser à l'économie : « je pense qu’il faut rouvrir les terrasses, rouvrir les commerces, mais ne pas baisser la garde sur le plan sanitaire. L’enjeu, pour l’économie des Sables d’Olonne, et pour l’économie du littoral vendéen, c’est de faire une vraie saison. Alors oui, gardons le masque ». Même point de vue de la part de Véronique Launay, maire de Saint-Jean-de-Monts : « si on est tout seul sur la plage, on peut l’enlever. Mais si on croise du monde, autant se protéger et protéger les autres ».

"Il faut faire confiance aux Français" - François Blanchet, maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Pas d'accord, disent d'autres maires, celui de la Tranche-sur-Mer, ou encore celui de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, François Blanchet : « je pense qu’il faut faire confiance aux Français. Personnellement, je les dédouanerais du port du masque sur les plages et sur les espaces bordant le rivage ». En Loire-Atlantique aussi, les avis sont partagés. Pour la suppression du masque, disent pour leur part les maires de St Nazaire ou de La Baule. Les avis sont également partagés chez les adeptes de la plage. Il y a les pro masque : « ça fait pas mal, un masque. Si on veut tous s’en sortir, il n’y a pas le choix ». et ceux qui voudraient bien respirer tranquille : « à la plage, on a de l’air, et puis regardez, il n’y personne, là ! ».

Finalement, c'est une autre promeneuse qui nous donne le mot de la fin : "c’est pas nous qui décidons ! "