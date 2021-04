Énorme succès pour le don du sang au Château du Clos de Vougeot

Pas de banquet dans la grande salle du Château du Clos de Vougeot, mais une collecte de sang organisée par l'EFS, samedi 17 avril 2021. Après le musée des Beaux-Arts de Dijon, ces opérations organisées dans des lieux fermés à cause de la crise sanitaire rencontre un grand succès.

Pas de grands crus ni de bans bourguignon, mais du jus de raisin, des gâteaux, des infirmières, des bénévoles, et des gens allongés avec des perfusions dans le bras. Un mois après le succès du don du sang au Musée des Beaux-Arts de Dijon, une nouvelle collecte a eu lieu dans un monument emblématique de Côte-d'Or, samedi 17 avril 2021, en l'occurrence dans la grande salle du Château du Clos de Vougeot. 80 personnes ont donné leur sang à l'Etablissement français du sang. Pour la plupart, des donneurs habitués, mais certains ont profité de l'occasion pour (re)visiter cet endroit, fermé depuis fin octobre à cause de la crise sanitaire. Tous les créneaux avaient été réservés en quelques heures.

Retour aux Beaux-Arts !

Alors que les besoins en sang se feront sentir au moment des ponts du mois de mai, et face au succès de ces opérations dans des lieux insolites, l'EFS organise une nouvelle collecte le 30 avril, de nouveau au Musée des Beaux-Arts de Dijon. Et le Château du Clos de Vougeot ? "S'ils nous proposent quelque chose plus récurrent ce sera avec un grand plaisir !", indique Isabelle de Monleon, médecin à l'EFS.

Le don du sang en images

80 personnes étaient inscrites © Radio France - Adrien Beria

Le cellier sert de salle de prélèvement © Radio France - Adrien Beria

