Grippe : la Bretagne passe en phase épidémique

Une épidémie de grippe est constatée en Bretagne par Santé publique France. Les médecins de ville et les hôpitaux l'ont également noté. Même si les chiffres restent pour l'instant inférieurs à une année moyenne, excepté l'an dernier où la stricte application des gestes barrières nous avait protégés.

Cinq nouvelles régions, toutes dans la moitié ouest de la France, sont passées en phase épidémique. Il s’agit de la Bretagne, des Pays de la Loire, de la Normandie, du Centre-Val-de-Loire et de la Nouvelle-Aquitaine. C'est ce que constate ce jeudi Santé publique France.

Dans toutes les classes d'âge

Santé publique France ne donne pas de chiffre spécifique à la Bretagne, mais précise que sur l'ensemble de la France métropolitaine, en médecine de ville, le taux de consultations pour syndrome grippal a été estimé à 88 pour 100.000 habitants à partir des données du réseau Sentinelles. Il a pratiquement doublé en une semaine. Cette augmentation a été observée dans toutes les classes d’âge.

Un taux qui reste inférieur aux saisons passées, sauf l'an dernier

Les taux de consultations pour syndromes grippaux et les taux d'hospitalisation restent pour l'instant inférieurs aux saisons passées, exception faite de l'hiver 2020/2021 pendant lequel le strict respect des gestes barrières avait permis de prévenir presque totalement la grippe.

Couverture vaccinale en légère hausse

Les estimations de la couverture vaccinale au 31 décembre 2021 chez les personnes à risque ciblées par la vaccination contre la grippe indiquaient une couverture à 51,4%, avec 55,6% chez les 65 ans et plus et 33,2% chez les moins de 65 ans à risque de grippe sévère. Ces données indiquent une légère hausse par rapport à la couverture estimée au 31 décembre 2019.