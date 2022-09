Enquête ouverte après une série d'intoxications alimentaires dans deux écoles de Nice

Plusieurs enfants de deux écoles maternelle et élémentaire de Nice ont été pris de vomissements et de diarrhées jeudi 22 et vendredi 23 septembre. L'ARS PACA a fait inspecter les cantines et a effectué divers prélèvements afin de tenter de déterminer l'origine des troubles alimentaires.