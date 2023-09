Enquête préliminaire ouverte pour homicide involontaire dans l'affaire de botulisme à Bordeaux

Le parquet de Bordeaux a ouvert ce vendredi matin une enquête préliminaire dans l'affaire de botulisme à Bordeaux. Plusieurs chefs ont été retenus contre le Tchin Tchin Wine Bar : homicide involontaire, blessures involontaires mais aussi mise sur le marché de denrées préjudiciables à la santé et vente de denrées corrompues ou toxiques. Le gérant de l'établissement risque plusieurs années de prison et plusieurs milliers d'euros. Cette enquête est confiée conjointement à la police judiciaire, l’Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP ) et la directions départementales de la protection des populations (DDPP).

Cette intoxication rare a touché une douzaine de personnes depuis une semaine à Bordeaux. L'une d'entre elles n'a pas survécu. Il s'agit d'une femme de 32 ans. Elle était passée par ce restaurant bordelais en y consommant des sardines en conserve faites "maison". "L’autopsie de la victime décédée aura lieu aujourd’hui et les résultats seront connues en début de semaine prochaine", précise le parquet de Bordeaux.

Ce vendredi, plusieurs autres personnes restent hospitalisées en France et à l'étranger. L'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine indique qu'il "pourrait avoir de nouveaux cas jusqu'à ce week-end" . Car si les symptômes interviennent "dans les 72 heures suivant l'ingestion, on peut voir des tableaux évoluant de façon plus lente et plus subaiguë, conduisant à une forme grave de la maladie jusqu'à huit jours" , explique le médecin Benjamin Clouzeau.

Des cas pourraient donc encore être identifiés jusqu'au dimanche 17 septembre. Une alerte a été lancée à tous les professionnels de santé de France , mais aussi une alerte mondiale via l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) puisque certains clients de ce bar à tapas étaient étrangers.