Enquête sur le chlordécone aux Antilles : le parquet de Paris demande un non-lieu

Le parquet de Paris a demandé un non-lieu dans l'enquête sur l'empoisonnement à vaste échelle lié à l'utilisation du chlordécone aux Antilles françaises, a-t-il indiqué ce vendredi. Une annonce qui était attendue, dans la mesure où les juges d'instruction parisiens du pôle de santé publique avaient annoncé au printemps la clôture de leurs investigations sans avoir procédé à des mises en examen.

Pesticide interdit en métropole en 1990, le chlordécone a continué à être utilisé en Guadeloupe et en Martinique jusqu'en 1993, où il est soupçonné d'avoir provoqué une vague de cancers. Selon Santé publique France, à ce jour, plus de 90% de la population adulte est contaminée par le chlordécone. La population antillaise présente par ailleurs un taux d'incidence du cancer de la prostate parmi les plus élevés au monde et ces cancers liés à l'exposition au chlordécone ont été reconnus comme maladie professionnelle en décembre 2021. L'enquête avait été ouverte en 2007 après le dépôt par plusieurs associations antillaises d'une plainte pour empoisonnement, mise en danger de la vie d'autrui et administration de substance nuisible.

"Absence de lien de causalité certain"

Mais dans son réquisitoire définitif daté de jeudi, que franceinfo a pu consulter, le parquet de Paris considère une "absence de lien de causalité certain" entre "l'exposition au chlordécone et les effets constatés sur la santé". Il indique aussi que les faits semblent prescrits. "La tournure que prend cette scandaleuse affaire est préoccupante car on s'achemine vers un déni de justice", avaient dénoncé les avocats de l'association Pour une écologie Urbaine au moment de la fin des investigations.

Fin juin, dans une autre procédure, le tribunal administratif de Paris avait pourtant dit reconnaître des "négligences fautives" de la part de l'Etat . Ce tribunal avait été saisi par des plaignants pour des demandes d'indemnisation pour préjudice d'anxiété, rejetées dans ce dossier. Fin juin, le ministère de l'Agriculture avait dit "prendre acte" dans un communiqué de cette annonce. Le communiqué précisait alors que "lors de son déplacement en Martinique en septembre 2018, le président de la République avait reconnu pour la première fois, que l’État prendrait sa part de responsabilité dans le scandale environnemental du Chlordécone".

Il appartient désormais aux juges d'instruction de rendre leur décision finale dans ce dossier très sensible aux Antilles.