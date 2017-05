Entrammes recherche médecin généraliste désespéremment

La commune de l'agglomération lavalloise n'a plus de médecin généraliste depuis un an maintenant, depuis le départ à la retraite des deux praticiens en juin 2016. Les élus, les commerçants, les associations mais aussi les autres professionnels de santé se mobilisent.

Entrammes, 2265 habitants, commune à seulement 11 kilomètres de Laval, sur la route de Château-Gontier. Dans cette commune, les habitants doivent parfois faire plus de 50 kilomètres aller-retour pour voir un médecin, et encore quand ils ont réussi à en trouver un. Pas facile à vivre pour les Entrammais et Entrammaises mais aussi pour la pharmacie du coin. Sonia Cahoreau a repris l'officine en 2011. Elle fait travailler 3 personnes. Mais voilà, depuis un an, c'est compliqué car les habitants vont à l'Huisserie, Loiron, Laval, Meslay-du-Maine, Château-Gontier, Vaiges ou encore Grez-en-Bouère pour une consultation. Alors la logique voudrait qu'ils prennent leurs médicaments dans une pharmacie près du cabinet de leur médecin, et donc pas forcément à Entrammes. Une pharmacie dans une commune où il n'y a pas de médecins...on peut s'inquiéter pour son avenir.

11 professionnels de santé dont 6 petits nouveaux

Mais heureusement, si Entrammes n'a pas de généraliste, la commune a des professionnels de santé. 11 en tout dont 6 qui sont récents dans la commune, car ils se sont installés il y a seulement 1 an. Infirmiers, Orthophoniste, Podologue, Kinésithérapeute, Sage-Femme, Psychologue ou encore une Ostéopathe. Cette Ostéopathe, c'est Charlotte Hénault, une jeune Marseillaise de 31 ans, qui est tombée sous le charme de Laval il y a 8 ans, quand elle est venue voir sa sœur étudiante à l'ESTACA. 11 professionnels de santé qui ont des carnets de rendez-vous bien remplis. Ils ne manquent plus qu'un généraliste. Les élus comptent sur l'ouverture de Pôle de Santé dans le secteur pour qu'un médecin arrive enfin à Entrammes. Un Médecin qui serait rattaché à ce Pôle de Santé et qui ne travaillerait donc pas seul. Charlotte Hénault a sa petite idée sur le profil de ce futur généraliste, un Parisien, qui souhaite mettre au vert sa famille. Un homme ou une femme d'une quarantaine d'années. Elle ne croit pas à l'installation de jeunes docteurs. Car pour elle, la Mayenne n'est pas un département assez attractif.