Entre 90 et 95% des cabinets médicaux fermés en Mayenne ce mardi, selon le syndicat CSMF

Romain Longieras / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Les patients mayennais vont avoir du mal à trouver un médecin généraliste ce mardi 14 février. La plupart des cabinets médicaux seront fermés : entre 90 à 95% des médecins libéraux font faire grève en Mayenne, selon les estimations du syndicat CSMF (Confédération des syndicats médicaux français). La mobilisation est nationale, l'ensemble des organisations syndicales s'opposent à une proposition de loi (la loi dite Rist), examinée à partir de mardi 14 février au Sénat. Les syndicats pointent du doigt un texte qui, selon eux, impose de nouvelles contraintes aux médecins. La colère monte depuis des mois et la mobilisation s'annonce massive.

ⓘ Publicité

Aucun médecin disponible ce mardi dans certaines communes mayennaises

Le nombre de cabinets médicaux fermés ce mardi 14 février en Mayenne sera plus important, par rapport au mois de décembre, au début de la mobilisation. Environ 80 % des médecins généralistes avaient fait grève dans notre département les 1er et 2 décembre. Ce mardi 14 février, dans certaines communes mayennaises, aucun praticien n'assurera de consultations, comme à Mayenne et Ambrières-les-Vallées. Selon les prévisions du syndicat CSMF, ces cabinets médicaux concernés ne rouvriront que mercredi matin.

Les syndicats mayennais parviennent à mobiliser en cette période de vacances scolaires, alors que c'est plus compliqué : de nombreux médecins sont en congés cette semaine. Mais les généralistes qui les remplacent dans leur cabinet pourraient également faire grève, affirme MG France, un autre syndicat de médecins généralistes.

Ces praticiens mayennais comptent faire entendre leur colère à Paris. Toutes les organisations syndicales appellent à manifester à 13 heures place Vauban ce mardi 14 février. Un car doit partir de Laval ce mardi matin à 8 heures, avec à bord une soixantaine de médecins grévistes.

En cas de problème de santé, les patients mayennais qui se retrouveront sans médecin ce mardi devront donc se tourner vers les services d'urgences des hôpitaux. À Laval, la mobilisation des médecins libéraux coïncident en Mayenne avec la fermeture des urgences de l'hôpital à partir de 18h30 ce mardi 14 février. À partir de 20 heures, les patients peuvent composer le 116-117 pour savoir vers où se diriger pour être soignés.