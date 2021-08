Entre 900 et 3000 manifestants à nouveau réunis à Belfort contre le pass sanitaire

Pour le septième samedi d'affilée, des manifestants ont défilé dans les rues de Belfort ce samedi pour clamer leur opposition à la mise en place du pass sanitaire. Ils étaient environ 2000. 900 selon les forces de l'ordre et 3000 d'après les organisateurs. Dans le cortège, de nombreuses familles.

"Même sur notre lieu de vacances en Haute-Savoie, nous sommes allés manifester !". Se réunir le samedi pour aller clamer son rejet de "l'obligation vaccinale" dans les rues est devenu une habitude pour la famille de Bruno et Sandrine. Avec leurs deux enfants, dont l'aîné de 14 ans, ces Belfortains étaient à nouveau ensemble ce samedi, à Belfort. Pour la septième fois d'affilée.

"C'est pour ma fille que je suis là"

"Je veux que mes enfants participent aussi, parce qu'ils sont eux aussi contre la vaccination. Ils ont peur" témoigne Sandrine, la maman. "Ce n'est pas Monsieur Macron qui va élever mes enfants. Il n'injectera pas sa cochonnerie dans nos enfants. On ne touche pas à mes enfants, ni à ceux de la République" continue la mère de famille.

Plus loin dans le cortège, Jérôme est accompagnée de sa fille Noémie, 15 ans. "Je veux offrir un monde meilleur à ma fille. C'est pour elle que je suis là. Elle représente l'avenir" confie celui pour qui c'était la première manifestation contre le pass sanitaire. "Ce pass est une honte, on nous sectorise, il y a une ambiance anxiogène, je n'en peux plus."

Noémie est venue au rassemblement sur proposition de son père. "Je l'ai suivi, car je suis contre aussi... Je n'ai pas envie de me faire vacciner. Cela me touche que mon père prenne soin de moi".

De nombreuses autre familles étaient présentes ce samedi, à l'approche de la rentrée scolaire. La manifestation s'est déroulée sans incident.

Les manifestants ont marqué un arrêt devant la gare de Belfort, le temps d'un discours. © Radio France - Xavier Ponroy