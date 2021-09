Entre amis, avec les professeurs, ces collégiens et lycéens haut-garonnais se font vacciner

Le département de Haute-Garonne lance depuis ce matin sa campagne de vaccination chez les 12-17 ans. Objectif de l'opération : vacciner plus de 4.000 collégiens et lycéens d'ici la fin du mois. Ils étaient 90 élèves ce matin à Colomiers, 190 à Toulouse.

"La vaccination des jeunes allant de 12 à 17 ans avait déjà bien marché cet été, on veut l’accélérer avec la rentrée". Voilà l'objectif du département de Haute-Garonne qui va mener ce mois-ci différentes opérations de vaccination chez les collégiens et les lycéens haut-garonnais. Ce lundi matin, 190 élèves volontaires à Toulouse et 90 à Colomiers, avec l'accord de leurs parents, se sont fait vacciner au vaccinodrome de Toulouse.

Avec l'appui de l'Éducation Nationale, l'Agence régionale de santé d'Occitanie et la mairie de Toulouse, les autorités locales espèrent toucher 4.000 élèves avec cette opération.

La moitié des 12-17 ans déjà vaccinés

En Haute-Garonne, la vaccination des jeunes est déjà bien avancée : 50% des 12-17 ans présentent un schéma vaccinal complet et 67% d'entre eux ont reçu une première dose. L'opération semble inciter les parents à franchir le pas quant à la vaccination de leurs enfants.

Une réussite pour les collégiens croisés ce lundi matin, avec le sourire, et surtout, entre amis pour affronter le vaccin à l'image de Mathias, un collégien toulousain entouré de ses amis. "Je n'avais pas peur et puis, je sais que c'est pour mon bien et celui des autres. C'était toujours plus sympa avec les copains" lance le jeune adolescent quand son professeur d'histoire-géographie, Paul, se réjouit de voir les enfants sereins. "Je n'ai pas eu besoin de les rassurer, ils sont contents, ils loupent une matinée de cours (rires)."

Opérations de vaccination éphémères et mobiles

Alors qu'environ 200 collégiens et lycéens ont répondu présent ce lundi matin, plusieurs opérations de vaccination, directement dans les collèges et les lycées du département, sont prévues :

Le lundi 20 septembre : vaccination dans les neuf centres toulousains

Le lundi 27 septembre : vaccination éphémère dans quelques collèges et lycées de Haute-Garonne

Fin septembre : vaccination mobile, les équipes de soignants resteront deux à trois jours dans certains établissements

Depuis l'ouverture du vaccinodrome dans les Hall 7 et 8 de l’Île du Ramier, ce sont plus de 620.000 injections de vaccins contre le Covid-19 qui ont été réalisées.