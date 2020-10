Entre épidémie de Covid-19 et déménagement, trois scénarios envisagés au centre hospitalier d'Epinal

Comme au CHU de Nancy, le plan blanc est activé au centre hospitalier Emile Durkheim (CHED) d'Epinal et à l'hôpital de Remiremont. Ce lundi 26 octobre, quatre patients se trouvaient en réanimation pour covid au CHED, un en soins intensifs et onze dans les services de médecine. Une situation qualifiée de "raisonnable" par le directeur des deux hôpitaux.

"Actuellement, on a une capacité de 8 places en réanimation", explique Dominique Cheveau. "On peut monter à 12-13 et vraiment au maximum, s'il n'y avait plus aucune maîtrise et que nous étions obligés d'arrêter l'activité programmée, nous pourrions monter à 23 patients."

18 places de réanimation dans le futur hôpital d'Epinal

Autre sujet que l'hôpital spinalien doit anticiper, c'est son déménagement en janvier prochain. Comment conjuguer déplacement des services et des patients et aggravation possible de l'épidémie ? "Nous avons préparé trois organisations : une avant le déménagement, une pendant le déménagement et une après le déménagement", indique Dominique Cheveau. "Et on a travaillé avec les autres établissements pour qu'ils puissent venir en soutien si cela leur est possible, notamment Remiremont qui dispose d'une unité de soins intensifs. On travaille aussi bien sûr en lien avec le CHU de Nancy qui est notre établissement référent."

Le nouvel hôpital d'Epinal, qui doit accueillir ses premiers patients le 18 janvier 2021, comptera 18 lits de réanimation.