Entre préjugés et réalité du terrain, quels liens entre les Corses et les hôpitaux de la région PACA ?

Pour évoquer le sujet, le Professeur d'origine corse, Dominique Rossi, urologue à l'Hôpital Nord de Marseille et Président de la Commission Médicale du Groupement Hospitalier des Bouches-du-Rhône, était ce jeudi 24 août l'invité de la rédaction de France Bleu RCFM .

Les Corses et les hôpitaux du Sud de la France ; Nice, Marseille... Est-ce qu'on peut dire que c'est une nécessité pour les patients insulaires ?

"C'est une nécessité parce qu'effectivement les gros hôpitaux du Sud de la France ont des infrastructures techniques qui n'existent pas en Corse, mais toutes les pathologies de base peuvent être prises en charge en Corse et en Corse, il y a d'excellents médecins. D'ailleurs, beaucoup ont été formés, dans notre CHU, et ils étaient très bons. Il n'y a pas de raison qu'ils soient mauvais aujourd'hui".

Certaines pathologies peuvent être prises en charge à Bastia et à Ajaccio. Pour d'autres, il faut se rendre sur le continent, lesquelles principalement ?

"Par exemple, les pathologies qui nécessitent des moyens techniques n'existant pas en Corse, comme l'utilisation dans certaines pathologies, certaines spécialités, de la chirurgie robotique".

Des équipements de pointe qui ne sont pas disponibles dans l'île. Mais selon vous, les hôpitaux de Bastia ou d'Ajaccio souffrent-ils d'une mauvaise réputation qui amènerait les patients corses à privilégier des soins sur Marseille ou Nice ?

"On pense toujours que l'herbe est plus verte qu'ailleurs. Donc en Corse comme partout. Mais je crois que les médecins de ces hôpitaux ont d'abord été formés très souvent à Marseille, donc ils ont été très bien formés dans de grands services. Effectivement, ils peuvent être limités, par exemple lorsqu'il y a des cas très rares. Eh bien c'est vrai que dans un gros CHU, on en voit beaucoup plus fréquemment que dans un hôpital de taille plus petite. Et effectivement, au plus on voit de malades, au mieux dans les pathologies rares, les malades seront pris en charge".

Comment les coopérations entre les médecins de l'île et de la région PACA se matérialisent-elles ?

"Des coopérations existent déjà entre médecins, les médecins s'appellent entre eux entre Bastia, Ajaccio et Marseille et l'assistance publique est très motivée pour ça. Dans certaines pathologies par exemple comme le cancer, il y a beaucoup ce qu'on appelle des essais cliniques. Et bien aujourd'hui, le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) des Bouches-du-Rhône a signé des contrats de partenariat entre les groupements hospitaliers de territoires de Bastia et d'Ajaccio pour des contrats et de la recherche clinique ensemble".

Justement, ce partenariat permet-il de faire monter en compétences les centres hospitaliers insulaires ?

"Je vous donne un exemple, pour le soin, il y a des postes qui s'appellent des postes de médecins à temps partagé. Il y a par exemple des consultations avancées. Ce sont des médecins de la PHM qui vont consulter tous les 15 jours, toutes les trois semaines, tous les mois dans un de vos hôpitaux. Et si le malade a besoin d'être pris en charge sur un plateau technique lourd et bien, le malade sera à ce moment-là rapatrié sur Marseille, mais c'est le médecin qu'il a vu à Ajaccio, à Bastia, en consultation, qui va le prendre en charge et qui le suivra ensuite à nouveau sur Bastia ou sur Ajaccio. Donc ces collaborations sont vraiment très importantes et c'est un complément à la qualité des soins qui est réalisé dans les hôpitaux de Corse".

